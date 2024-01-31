أمازون تفاجئ مشتركي “برايم”.. هذه الخاصية لم تعد مجانية

أضافت Amazon “أمازون” رسميًا الإعلانات إلى خدمة Prime Video، حيث يجب على مشتركي Amazon Prime “أمازون برايم” الآن أن يودعوا مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية بدون إعلانات مجانًا. حذرت الشركة المستخدمين من هذا التغيير في سبتمبر 2023، وفي وقت لاحق أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى العملاء يعلن عن تاريخ التغيير والخيار الذي يمتلكه المستخدمون لمشاهدة المحتوى بدون إعلانات بتكلفة إضافية قدرها 3 دولارات شهريًا.

وجاء في البريد الإلكتروني: “ابتداءً من 29 يناير، ستتضمن أفلام وبرامج Prime Video إعلانات محدودة. سيسمح لنا ذلك بمواصلة الاستثمار في محتوى جذاب وزيادة هذا الاستثمار على مدى فترة طويلة. نهدف إلى وجود عدد أقل بشكل ملحوظ من الإعلانات مقارنة بالتلفزيون الخطي ومقدمي خدمة التلفزيون بدفق المحتوى الآخر”.

وبحسب الشركة فان هذه التغييرات ستطرأ في البداية على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا، على أن تتبعها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك وأستراليا.

وقالت الشركة في بيان لها: “لمواصلة الاستثمار في المحتوى الجذاب وزيادة هذا الاستثمار على مدى فترة طويلة، ستتضمن عروض وأفلام Prime Video إعلانات محدودة اعتبارًا من أوائل عام 2024. ونهدف إلى عرض عدد أقل بكثير من الإعلانات مقارنة بالتلفزيون التقليدي ومقدمي خدمات البث التلفزيوني الأخرى. وسيتم تقديم الإعلانات في محتوى Prime Video في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا في أوائل عام 2024، تليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمكسيك وأستراليا في وقت لاحق من العام”.

أثار هذا الإعلان ردود فعل سلبية من بعض المستخدمين الذين اعتبروا أن هذا التغيير هو أمر لا يمكن تحمله، وأنهم سيلغون اشتراكاتهم في خدمة Prime بشكل كامل.

وما جعل هذا التغيير يؤلم أكثر هو أن Amazon “أمازون”رفعت أسعار اشتراكها في خدمة Prime لبعض العملاء في مايو من العام الماضي من 6.99 دولارات إلى 9.99 دولارات في الشهر، وفقًا لبريد إلكتروني تم إرساله إلى عميل.

وليست Amazon “أمازون” هي الشركة الوحيدة التي تسعى للحصول على محتوى بدون إعلانات، حيث كشفت Netflix في تقريرها المالي للربع الرابع من العام الماضي أن عملاءها في كندا والمملكة المتحدة سيتم إزالتهم من خطة Basic الخاصة بهم، وهي الخيار الأرخص للعملاء الذين يفضلون بث المحتوى بدون إعلانات، وسيضطرون إلى النظر في الخطط الأكثر تكلفة بدون إعلانات التي تقدمها الشركة.

وفي السياق نفسه، قامت YouTube العام الماضي بالتشديد على المستخدمين الذين يستخدمون مانع الإعلانات لبث مقاطع الفيديو على المنصة بدون إعلانات.

حيث أصدرت المنصة إشعارًا منبثقًا للمستخدمين الذين يستخدمون مانع الإعلانات حذرهم فيه من أنهم يمكنهم مشاهدة ثلاثة مقاطع فيديو فقط على المنصة قبل تعطيل تشغيل الفيديو. كما قدم الإشعار أيضًا للإعلان عن خدمة YouTube Premium حيث يمكن للمستخدمين إزالة الإعلانات من المحتوى بتكلفة 13.99 دولارا في الشهر.

تحقق خدمات البث العالمية أرباحاً ضخمة من إيرادات الإعلانات سنويًا.

ووفقًا لتقرير حديث من Digital TV Research، من المتوقع أن تكون قد كسبت خدمات البث على الإنترنت 6 مليارات دولار من الاشتراكات المدعومة بالإعلانات في عام 2023، وقد تصل هذه الخدمات إلى كسب حتى 20 مليار دولار من هذه الخدمات في عام 2029.