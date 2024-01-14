جونسون آند جونسون وأمازون.. الكويت تجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية

نجحت الكويت، في استقطاب شركتي جونسون آند جونسون، وأمازون العالميتين، للاستثمار فيها من خلال إقامة شركات تعمل كفروع لهما في البلاد، ويدخل ذلك في إطار خطط البلاد لجذب الشركات العالمية للعمل بطريقة مباشرة ودون الاعتماد على الوكلاء.

وأعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، في الكويت، عن تأسيس شركتين جديدتين هما شركة أمازون لتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة، التي أسست شركة ” A100 row inc”، برأس مال نحو مليون دينار.

شركة تابعة لأمازون

وبحسب صحف محلية فإن عقد الشركة التابعة لأمازون يأتي بعقد غير محدد المدة، كما تم النص في عقد تأسيس الشركة على أن أمازون في الكويت ستمارس نشاط تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة.

كما تم الإعلان عن تأسيس فرع لشركة جونسون آند جونسون هيلث كير، برأس مال يبلغ نحو 20 ألف دينار، بعقد يمتد 10 سنوات، بغرض الترويج المنتجات.

استثمارات الشركات الأمريكية في الكويت

وبدخول جونسون آند جونسون، وأمازون، إلى السوق الكويتي، ترتفع حصة استثمارات الشركات الأمريكية في الكويت إلى مستوى 29.5 مليون دينار.

وتعتبر هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الكويتية، هيئة عامة متخصصة، تم تأسيسها بموجب القانون 116 لسنة 2013 لتشجيع الاستثمار المباشر في الكويت.

وتتمتع الهيئة، بالاستقلال المالي، والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير المالية، وتساهم في خطط الكويت للتنويع الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتوسيع الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي.

وبحسب ما ذكرته الصحف المحلية، تتمتع الشركتان المؤسستان حديثاً بالشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ويكون مركز الشركة الرئيسي وموطنها في الكويت.

كما يجوز لمالك رأس المال نقل فرع الشركة إلى أي جهة أخرى غير الكويت، كما يجوز له إنشاء فروع ووكالات للشركة داخل الكويت، وخارجها.