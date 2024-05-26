فيصل بن سعود المجفل سفيراً للسعودية في سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نبأ تعيين السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية.

يأتي ذلك بعد أشهر من إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ليصبح أول سفير للملكة العربية السعودية منذ إغلاق السفارة هناك في عام 2012 .

وجرى الإعلان في السعودية وسوريا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين بعد أيام من عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية. وكانت سوريا أعادت فتح سفارتها في الرياض العام الماضي وعينت سفيرا جديدا في ديسمبر/كانون الأول.

مساعدة سعودية لسوريا

وفي العام الماضي وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في فبراير/شباط العام 2023، بتقديم الدعم والمساعدة لكل من تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي وقع يوم 6 فبراير 2023 ، وخلف آلاف القتلى والجرحى، من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة.

وكانت جامعة الدول العربية قد علقت في 2011، عضوية سوريا، وذلك بعد اندلاع الأزمة السورية في مارس/آذار من العام نفسه، وبقي المقعد شاغراً في كل الاجتماعات، ما عدا اجتماع القمة في مارس/آذار 2013، حيث شغل المقعد آنذاك معاذ الخطيب رئيس الائتلاف المعارض المدعوم من تركيا ودول خليجية.