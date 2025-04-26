رؤية السعودية 2030 تحقق 93% من أهدافها خلال 9 سنوات

شهدت “رؤية السعودية 2030” تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، حيث أظهرت بيانات رسمية أن 93% من مؤشرات الأداء قد حققت مستهدفاتها أو تجاوزتها بحلول نهاية عام 2024.

وتمثل هذه الأرقام دلالة قوية على نجاح المملكة في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة التي تركز على بناء مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

مجتمع حيوي.. تقدم في المؤشرات الاجتماعية والصحية

ومن خلال ركيزة “مجتمع حيوي”، سجلت المملكة تقدمًا ملحوظًا في العديد من المؤشرات الاجتماعية والصحية، ومن أبرز هذه المؤشرات كان متوسط العمر المتوقع، حيث أظهرت بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2023 أن متوسط العمر في المملكة بلغ 78.8 سنة، متجاوزًا المستهدفات السنوية لعام 2025.

وبهذا الرقم، تحتل المملكة المرتبة 11 بين دول مجموعة العشرين، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في جودة الحياة والرعاية الصحية.

الاقتصاد السعودي يشهد نموًا وتحولاً نوعيًا

وكان للتحول الاقتصادي في السعودية في إطار رؤية 2030، له أثر كبير على النمو الاقتصادي، ففي عام 2024، سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3%، بينما نما الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.9% ليصل إلى 2.55 تريليون ريال.

كما توسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل.

مؤشرات اقتصادية إيجابية.. من البطالة إلى الاستثمار الأجنبي

وأظهرت مؤشرات أخرى نتائج قوية في مجال الاقتصاد السعودي، حيث انخفض معدل البطالة إلى 7% في نهاية 2024 مقارنة بـ 12.3% في عام 2016.

كما استقر معدل التضخم عند 1.7%، وهو من بين الأدنى في مجموعة العشرين. وفيما يتعلق بالاستثمار، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 77.6 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2024.

القطاع السياحي.. السعودية وجهة عالمية

كما شهد قطاع السياحة نقلة نوعية في عام 2024، حيث استقبلت المملكة 16.92 مليون معتمر من الخارج، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما تجاوز عدد السائحين في المملكة 100 مليون زائر خلال العام ذاته، مما دفع إلى رفع مستهدفات القطاع السياحي لعام 2030 إلى 150 مليون سائح.

صندوق الاستثمارات العامة.. المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي

وفيما يخص صندوق الاستثمارات العامة، يعتبر من أبرز أدوات رؤية السعودية 2030 حيث سجل أداءً استثنائيًا في 2024، مع زيادة الأصول المدارة بنسبة 390% منذ إطلاق الرؤية، ليبلغ حجم الأصول 3.53 تريليون ريال سعودي.

وتم توزيع هذه الأصول عبر 13 قطاعًا استراتيجيًا، مما يعكس دور الصندوق في تنويع الاقتصاد وتحقيق التحول الوطني.

التوقعات العالمية للنمو السعودي في الأعوام القادمة

وأبدت العديد من المنظمات الدولية تفاؤلًا قويًا بشأن النمو المستقبلي للاقتصاد السعودي، حيث توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3% في 2025، و3.7% في 2026.

أما البنك الدولي فقد توقع نموًا بنسبة 3.4% في 2025، و5.4% في 2026، في حين توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نموًا بنسبة 3.8% في 2025 و3.6% في 2026.

المحتوى المحلي وتوطين الصناعات.. خطوات مهمة نحو الاكتفاء الذاتي

في إطار جهود المملكة لتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز 65.5% في 2024، في حين ارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 19.35%، متجاوزة المستهدف البالغ 12.5% لعام 2024، في طريقها للوصول إلى 50% بحلول 2030.

تمكين المرأة.. تقدم في سوق العمل

تمكنت المملكة من تحقيق تقدم كبير في تمكين المرأة، حيث بلغت نسبة النساء في سوق العمل 33.5% في 2024، وهو ما يقترب من تحقيق المستهدف عند 35.9%.