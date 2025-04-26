السعودية تتحول إلى قوة صناعية.. 12 ألف مصنع واستثمارات تتجاوز 26 مليار ريال

تشهد المملكة العربية السعودية تحوّلًا صناعيًا غير مسبوق، معزَّزًا برؤية طموحة تقودها “رؤية 2030″، والتي أعادت رسم ملامح الاقتصاد الوطني، ودفعت بعجلة التصنيع نحو آفاق أكثر تنوعًا وتطورًا.

فمنذ بداياتها في سبعينيات القرن الماضي، وحتى الإنجازات الحالية في 2024، قطعت المملكة خطوات استراتيجية جعلتها في صدارة الدول الساعية لبناء اقتصاد صناعي متقدم ومستدام.

وبدأت السعودية رحلتها الصناعية الحديثة في السبعينيات، مع تأسيس وزارة الصناعة والكهرباء، وإطلاق صندوق التنمية الصناعية السعودي الذي وفر تمويلًا ودعمًا فنيًا حيويًا للمشاريع الصناعية الناشئة.

وتشكل مستقبل القطاع حينها بشكل حاسم مع تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، التي مثّلت علامة فارقة في مسيرة البتروكيماويات الوطنية.

نقلة نوعية برؤية 2030

ومع الإعلان عن “رؤية السعودية 2030″، دخلت الصناعة الوطنية عهدًا جديدًا من التنوع والابتكار، مرتكزة على أربعة قطاعات محورية: الصناعات الوطنية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والطاقة، وهدفت الرؤية إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

وشهدت الأعوام الأخيرة سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2020، والتي وضعت خارطة طريق واضحة للقطاع، ثم تدشين برنامج “صنع في السعودية” عام 2021 لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتج المحلي وزيادة حجم الصادرات.

وفي 2022، أطلقت المملكة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، لتضع قدمًا في مستقبل النقل المستدام.

أما في 2023، فكان إعلان المناطق الاقتصادية الخاصة خطوة إضافية لتعزيز التوسع الصناعي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قفزات في أعداد المصانع والاستثمارات

بحلول عام 2024، ارتفع عدد المصانع العاملة في المملكة إلى أكثر من 12 ألف مصنع، مقارنة بـ7200 مصنع في 2016، ما يعكس النمو السريع في القاعدة التصنيعية الوطنية.

أما على صعيد الاستثمارات، فقد شهدت قفزة غير مسبوقة من 963 مليون ريال فقط في عام 2020، إلى 26.7 مليار ريال في عام 2024، أي بزيادة تتجاوز 2700%، ما يؤكد ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الصناعية السعودية.