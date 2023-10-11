الصناعة السعودية… 11 ألف مصنع و106 مليارات ريال صادرات سلعية

الصناعة السعودية – وصل عدد المصانع في السعودية إلى أكثر من 11 ألف مصنع، وبلغ حجم الصادرات الصناعية السلعية 106 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023.

وتستهدف الاستراتيجية السعودية للصناعة في عام 2024 خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وجذب استثمارات نوعية للمساهمة في زيادة الناتج المحلي الصناعي والصادرات السلعية غير النفطية، وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2024 الصادر عن وزارة المالية.

وتتواصل الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقتها المملكة في عام 2022م، السعي للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 م، وفقاً للبيان.

الصناعة السعودية ومضاعفة الناتج المحلي

وكانت السعودية أعلنت عند إطلاق الإستراتيجية أنها تسعى إلى مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول عام 2030 ومضاعفة الفرص الوظيفية التي يخلقها القطاع لتصل إلى 2.1 مليون فرصة وظيفية، بالإضافة إلى وصول الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.

وتتمحور رؤية الإستراتيجية الوطنية للصناعة حول بناء اقتصاد صناعي يتسم بالمرونة والاستدامة والتنافسية، ويقوده القطاع الخاص. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لها في بناء اقتصاد صناعي وطني مرن قادر على التكيف مع التغيرات، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لتلبية الطلب، بالإضافة إلى تحقيق الريادة العالمية في صناعة مجموعة من السلع المختارة.

وبحسب البيان، تم إنهاء أعمال إنشاء المركز الوطني للتصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يهدف إلى التنسيق والربط بين المبادرات والبرامج المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، كما تم إطلاق خدمة طلب المواد الخام على منصة صناعي، لمعالجة تحديات المصانع التحويلية القائمة المتعلقة بإمداد المواد الخام واستهداف التوسع في طاقتها الإنتاجية.