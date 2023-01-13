10 أشياء قد لا تعرفها عن العطور

ابراهيم العثمان- أريبيان بزنس: الروائح العطرية الجميلة، من منا لايحب روائح العطور؟

من منا لايمتلك عبوه او اثنتين او أكثر؟ يحار أهل الغرب في اختيار عطر عربي لدى زيارة دول الخليج، كما هو حال السياح العرب والخليجيين في زياراتهم لأوروبا. فكيف السبيل إلى اختيار الأنسب من هذه العطور الغربية والشرقية؟

يعتبر العطر عنصرا أساسيا في اكتمال حسن المظهر اللائق، ويعتقد الكثيرون أنه لايوجد أناقة كاملة بدونه.

غالبا ما يصنع العطر من مواد طبيعة أو اصطناعيةأو مكونات تزج بين الأثنين، ويحرص الكثيرون على استخدامه بطرق كثيرة كي يشعروا بالرضا والاستمتاع بإضفاء رائحة عطرية إلى الجو المحيط بالراحة، فمنهم من يستخدمه لتبقى رائحته على الملابس والجسم ويستخدم في الصابون وتستخدمه النساء في مستحضرات التجميل واستخدمات كثيرا و تعتبر فرنسا في الصف الأول في صناعتها ثم المانيا والامارات و الهند و أمريكا و السعودية في مدينة الطائف وكذلك دمشق ومدن ودول عديدة أخرى.

وهناك أنواع كثيرا جداً من العطور تضعنا في حيرةً لدى محاولة الاختيار ، ومن المعلومات التي يجب ان تعرفها انه لكل إنسان هناك بصمه عطريه خاصة به من جسمه أو جسمها، ولا داعي للخوض في فيلم رعب على نتفليكس (باسم بيرفيوم perfume) حول هذه الفكرة وهي جريمة بسبب هوس شخص مريض برائحة امرأة.

ولصناعة العطور تاريخ طويل فمنذ القدم كان سعىي الانسان إلى تجميل نفسه بالروائح والاشكال ، حيث يعود تاريخ العطور الى أكثر من ١٣٠٠ سنه ، حين كانت أقدم طريقة لصناعة العطور تكمن في استقطار تيجان الأزهار مع الماء. أما الأسلوب الحديث فإنه يستخدم مذيباً نقياً ثم يدور هذا المذيب على تيجان الأزهار النضرة إلى أن يصبح مركزاً بالعطر، ويتم فصل المذيب بواسطة عملية التقطير ويُنقى العطر بالكحول.

أنواع مختلفة من العطور

العطور الزهرية

عطور الأزهار هي المجموعة الأكثر شعبية من العطور في الأسواق، مع روائح الورد والياسمين وهي غالبا ما تستخدم في الربيع فيما يفضل عطر أزهار السوسن وأزهار الشاي للشتاء.

العطور الحمضية

يتم استخراجها من الحمضيات النقية على سبيل المثال البرتقال وليمون والبرغموت، وهي عطور منعشه جداً للأشخاص الذين يتمتعون بشخصيات نابضة بالحياة.

العطور الخشبية

يُشار إلى مزيج من الخشب والطحلب في الغالب تسمى عطور تشيبر، والتي تذكرنا بالسير في الغابة. يساعد الإستخدام السائد للحمضيات والباتشولي وطحلب البلوط والبرغموت والروائح الترابية الحلوة في تكوين هذه الرائحة المذهلة، عادةً ما يستخدم العاملون في الشركات عطور التشيبر بسبب جاذبيتها القوية والكلاسيكية. وأهم العطور هنا هو دهن العود، من خشب شجرة العود، وبالطبع لا ننسى عطر خشب الصندل.

العطور الشرقية

هي مزيج من العطور الترابية والمسك، تتكون من العنبر والمسك و البرغموت و البتشولي و الصندل و الروائح الحيوانية. تعد هذه العطور مثالية جداً لموعد خاص أو ليلة رومانسية أو حتى أمسية للتلاقي بين الأهل والاصدقاء.

عطور الفاكهة

هي عطور من الفاكهة الطازجة مثل الخوخ والتفاح وتكون ممزوجة بالازهار هذه العطور مثالية للمواعيد الرومانسية.

العطور المحيطية

وتعرف هذه العطور باسم العطور المائية، يُزعم أنها مثالية لمقابلات العمل والأحداث الرسمية، لان رائحتها الاصطناعية القوية التي تشبه رائحة الكتان النظيف وهواء الجبل النقي.

العطور الحارة

من الروائح المفعمة بالحيوية وهي من الزنجبيل والقرفة والقرنفل وهي مثالية للمناسبات غير الرسمية.

تركيز العطور

أو دو كولوني Eau de cologne:

ويحتوي هذا النوع على نسب كبيرة من الماء مقارنة بالكحول والتركيز العطري حيث تُناسب الأطفال كثيراً أو يتم استخدامها بعد الاستحمام فهي تُعطي رائحة مُميزة خلال عدة دقائق فقط.

أو دو تويلت Eau de toilette

هي أكتر تركيز من او دو كولوني وهي الأكثر انتشار حيث تظل لمدة ثلاث أو أربع ساعات فقط وتتطاير فيما بعد.

أو دي بيرفيوم Eau de parfum

اكثر تركيز من او دي تويلت يدوم تأثيرها لستة إلى ثمانية ساعات فقط، وهي تُناسب الخروج في الأماكن المفتوحة، ويصل نسبة التركيز بها من 15-20% فقط.

البيرفيوم Perfume

وهي أشد أنواع العطور تركيزًا بعد الزيوت العطرية ، يدوم تأثيرها عِدة أيام حيث يأتي تركيزها من 30-20% من الزيت العطري.

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