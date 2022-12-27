ويجز يتفوق على عمرو دياب.. Top 10 الأغاني التي بحث عنها المصريون على جوجل خلال 2022

طغى المزاج الشعبي على الأغاني التي اتجه المصريون إلى البحث عنها خلال عام 2022، وبخاصة ما يعرف بـ”المهرجانات“، حسبما أوضحت إحصائيات محرك البحث العملاق جوجل.

وتراجع كبار ومشاهير المطربين على ترتيب القائمة، ومنهم عمرو دياب، لحساب آخرين صاعدين بينهم طفل، فيما غاب أغلب مشاهير المشهد الغنائي المصري عن القائمة من الأساس.

الغزالة رايقة

واحتلت أغنية “الغزالة رايقة” للطفل محمد أسامة، بالتشارك مع الفنان كريم محمود عبدالعزيز، المرتبة الأولى في عدد مرات البحث على محرك البحث الشهير، وكانت أكبر فترات البحث عنها خلال شهر يناير من العام، ثم هبطت تدريجيا.

ستو أنا

في الترتيب الثاني جاءت أغنية “ستو أنا” للممثل أكرم حسني، والتي انطلقت في يناير، ولكن ذروة البحث عنها كانت في يوليو من العام، ثم تراجع البحث عنها تدريجيا.

شيماء

وجاءت أغنية “شيماء” لمؤدي المهرجانات يوسف سوستة، في المركز الثالث، وكان ذروة البحث عنها في بداية يناير، وتراجع البحث عنها تدريجيا على مدار الشهر، لتعود إلى الارتفاع في أواسط فبراير، ثم أخذت في التراجع التدريجي مع شهور العام.

البخت

أما المركز الرابع فكان من نصيب الرابر الشهير الصاعد ويجز، بأغنية “البخت”، وكانت أعلى شهور البحث عن الأغنية، بين فبراير ومارس، ثم أخذت تتراجع تدريجيا بعد ذلك.

يوماتي بابعت سلامات

المركز الخامس جاء من نصيب عبدالفتاح الجريني بأغنية “يوماتي بابعت سلامات”، وهي من إنتاج يناير 2021، إلا أن البحث زاد عنها في أغسطس 2022، بعد أن طرح الجريني ريمكس لنفس الأغنية، بتوزيع وإيقاعات جديدة.

عليكي عيون

أحمد سعد المغني الشعبي الشهير، احتل المركز السادس بأغنية “عليكي عيون”، وكانت ذروة البحث عنها في النصف الأول من مارس، ثم تراجعت تدريجيا، وهي أغنية عاطفية، لحنها سعد، وكتب كلماتها محمد شافعي، ووزعها محمد عاطف الحلو، وبيدو أرتيست.

أنت الحظ

ومتأخرا عن السابقين جاء الهضبة عمرو دياب ليحتل المركز السابع بأغنية “أنت الحظ”، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، والتي كانت ذروة البحث عنها في بداية يناير، وهبطت تدريجيا بعد ذلك.

وربما ظلمت الأغنية بالنسبة لمؤشر 2022، لأنها طرحت في أكتوبر 2021، وبالتالي فإن الشغف للبحث كان في الربع الأخير من 2021.

وسع وسع

مركز جديد حجزه أحمد سعد لنفسه، وهو المركز الثامن، بخلاف المركز السادس، بأغنية “وسع وسع”، التي كانت قمة البحث عنها في أغسطس 2022، ثم هبطت، ثم عادت للارتفاع إلى ذروة أخرى في “سبتمبر – أكتوبر” من نفس العام. وربما يعود ذلك إلى طرح الأغنية مرتين، بتوزيعين جديدين، ومع كل مرة كان البحث يزداد على الأغنية.

لو جاي في رجوع

المركز التاسع كان من نصيب الفنان الصاعد فريد، بأغنيته العاطفية “لو جاي في رجوع”، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان تيام علي، وتوزيع تيام طارق.

وذروة البحث عن الأغنية كانت في نوفمبر 2022، بعد طرح توزيع جديد لها، بعد إنتاجها في يونيو 2022 بتوزيع آخر، جرت عليه عمليات بحث أقل بكثير.

وش جابك قولي

آخر أغنية في قائمة الـ10 كانت من نصيب الليبي جودي الحوتي، وهي “وش جابك قلي”، والتي كانت ذروة البحث عنها في أواسط يوليو.