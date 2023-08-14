أكد وليد الفراج لـ المصري اليوم إن الواقع واضح للجميع مع تمنياتي للكرة المصرية بالتوفيق والتألق بعد أن أثارت تصريحات له جدلا بحسب تعليقات بعض المصريين، وكان الإعلامي السعودي وليد الفراج يوضح تصريحه عن الكرة المصرية، الذي أغضب الكثير من الجماهير، بعدما قال بإن ديربي الهلال والنصر الأقوى في الشرق الأوسط، وأن مباراة الأهلي والزمالك الأقوى على مستوى جمهورية مصر العربية فقط.

وأضاف بالقول «بكل تأكيد، لا أحد يستطيع التقليل من قيمة وتاريخ وعراقة الكرة المصرية». وأضاف: «لكن أنا كنت أرد على مشاهد عزيز من مصر حول المقارنه حاليا بين ديربي الدوري السعودي وديربي الدوري المصري».

وأتم الإعلامي السعودي: «الواقع واضح للجميع مع تمنياتي للكرة المصرية بالتوفيق والتألق».

عبر #نقطة_نظام .. مشاهد من مصر: احب الدوري الإنجليزي لكن لو عرض الدوري السعودي في نفس الوقت سأشاهد دوري روشن .#الأهلي_الحزم#أكشن_مع_وليد⁩

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⁦#MBCAction pic.twitter.com/yJ9Pq2nlxb — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 11, 2023