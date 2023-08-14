سامر باطر by سامر باطر

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وليد الفراج يوضح تصريحاته عن ديربي مصري أثارت جدلا

سامر باطر by سامر باطر

أكد وليد الفراج لـ المصري اليوم إن الواقع واضح للجميع مع تمنياتي للكرة المصرية بالتوفيق والتألق بعد أن أثارت تصريحات له جدلا بحسب تعليقات بعض المصريين، وكان الإعلامي السعودي وليد الفراج يوضح تصريحه عن الكرة المصرية، الذي أغضب الكثير من الجماهير، بعدما قال بإن ديربي الهلال والنصر الأقوى في الشرق الأوسط، وأن مباراة الأهلي والزمالك الأقوى على مستوى جمهورية مصر العربية فقط.

وأضاف بالقول «بكل تأكيد، لا أحد يستطيع التقليل من قيمة وتاريخ وعراقة الكرة المصرية». وأضاف: «لكن أنا كنت أرد على مشاهد عزيز من مصر حول المقارنه حاليا بين ديربي الدوري السعودي وديربي الدوري المصري».

وأتم الإعلامي السعودي: «الواقع واضح للجميع مع تمنياتي للكرة المصرية بالتوفيق والتألق».

SP100 – 42. وليد الفراج

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...