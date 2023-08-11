الدوري السعودي يعرض في 130 منطقة حول العالم

أبرم الدوري السعودي لكرة القدم عقودا مع مجموعة من المؤسسات الإعلامية لبث مبارياته بمناطق مختلفة عبر العالم، بعد أن صنعت أنديته الحدث خلال موسم الانتقالات الحالي، باستقطابها نجوم كبار من أوروبا.

وبحسب وكالة “بلومبرغ“، تشمل عقود حقوق البث الموقعة أكثر من 130 منطقة، ما من شأنه أن يعود بالدوري السعودي بإيرادات قد تصل إلى أربعة أضعاف إجمالي الموسم الماضي.

ووفقا لبيانات منصة “سبورتس بيزنس” المتخصصة في الشؤون الرياضية وتتبع حقوق البث، فإن الإيرادات التي حققها الدوري السعودي من الصفقات المبرمة العام الماضي، لم تتجاوز 710 ألف دولار.

في حين تتوقع بلومبرغ، أن تكون الإيرادات من حقوق البث خلال الموسم الرياضي الذي ينطلق اليوم الجمعة أعلى، بالرغم من إشارتها إلى أنها تبقى عوائد “ضئيلة” مقارنة بحجم إنفاق المملكة على صفقات اللاعبين خلال الأشهر الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى أن الدوري الإنكليزي الممتاز، حقق أكثر من 4 مليارات دولار من الإيرادات من حقوق البث في موسم 2022/23، وفقا لشركة الاستشارات المالية “ديلويت”.

وتشمل عقود هذا الموسم اتفاقية مع قناة “فوكس سبورتس” التي ستبث مباريات الدور السعودي عبر قنواتها الكابلية في الولايات المتحدة، بحسب المصدر ذاته.

وبالإضافة إلى اتفاقيات مع شركة البث الرياضية “DAZN” لنقل المباريات في مناطق مختلفة، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 500 ألف دولار سنويا، حسبما أفادت بلومبرغ نيوز.

وأعلنت قناة “كانال بلوس” الفرنسية أيضا تحصلها على حقوق بثّ مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، الثلاثاء الماضي.

وقال نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، سعد اللذيذ، في بيان: “هذه الاتفاقيات تأتي في وقت نمو حقيقي لكرة القدم السعودية، مع تزايد الاهتمام بدوري روشن، من جميع أنحاء العالم”.

ورفض ممثل عن الدوري التعليق على سؤال بلومبرغ حول مقدار الإيرادات التي ستدرها عقود البث الأخيرة.

واستحوذ صندوق الثروة السيادي بالسعودية الذي يدير ما يقرب من 800 مليار دولار من الأصول، على حصص الأغلبية في أربعة من أكبر الأندية في دوري المحترفين (الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي)، بينما استحوذت شركة النفط الحكومية “أرامكو” السعودية على نادي القادسية.