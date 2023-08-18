مصر.. وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي صاحب أعملك إيه حيرتني

توفي الجمعة المطرب الشعبي المصري أحمد الشوكي، ومن المقرر أن تشيع الجنازة من أحد المساجد في مسقط رأسه بمدينة بني مزار في المنيا، فيما لم يحدّد موعد لتلقي العزاء بعد.

ويعدّ الشوكي من أشهر المغنين الشعبيين في حقبة التسعينيات، حيث أصدر أوّل ألبوم غنائي له بعنوان “طراطيف” عام 1991، وضمّنه أغنية “اعملك إيه حيرتني”، من كلمات أحمد أبو عبية، وألحان محمد عبد السلام. حققت الأغنية نجاحاً كبيراً وأعاد غناءها بعض المطربين.

وقبل ذلك، أسّس الشوكي فرقة مع المطرب الشعبي حكيم أثناء وجودهما معاً في الصعيد، وذاع صيتهما في إحياء الأفراح الشعبية.

ولاحقاً، قدم ألبوم “فرفش” مع الموزعين الموسيقيين أشرف عبده وحسام حسني، واشتهرت منه أغنية “كفاية حرام”، التي تحولت إلى لازمة للجماهير تردّدها في ملاعب كرة القدم.

أمّا ثالث ألبوم فحمل اسم “من حقي”، وتعاون فيه مع الفنان حميد الشاعري، الذي كان صديقاً مقرباً له.

ورغم نجاح الشوكي في الغناء حاول تجربة حظه في التمثيل، فخاض أوّل تجربة له من خلال المسرح في عرض “احترس من البلدوزر”، مع ميمي جمال وحسين الشربيني.

كما ظهر في تجارب تمثيلية أخرى في السينما والتلفزيون، أبرزها مسلسل “قمر” مع فيفي عبده، و”الخواجة عبد القادر” مع يحيى الفخراني، وفيلم “شبر ونص” مع الفنان الراحل حسن حسني.

وبعد سنوات طويلة امتدت لأكثر من أربعين عاماً في العمل بالتمثيل والغناء، فضّل الشوكي الابتعاد عن الأضواء، لكنّه واصل إحياء الأفراح والحفلات.