كشفت وزارة الصحة السعودية، حديثاً، عن التخصصات الصحية المستهدفة في المرحلة الثانية لخطة الابتعاث الخارجي للعام 2023 والتي بلغت 104 تخصصات تشمل 52 تخصصاً للأطباء و8 لطب الأسنان و36 مقعداً للكوادر الصحية من غير الأطباء و8 للكوادر غير الصحية.

وتمثلت أبرز التخصصات المستهدفة لفئة الأطباء في تخدير جراحة القلب المفتوح، وجراحة القلب، وأمراض الكلى لدى الكبار، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأوعية الدموية، وعلم الأمراض الإكلينيكي، وعناية مركزة لحديثي الولادة والكبار، وجراحة العظام، والقسطرة القلبية الكهربائية.

وشملت تخصصات طب الأسنان في جراحة الفم والوجه والفكين، وطب وأمراض الفم، وعلاج عصب وجذور الأسنان،و طب أسنان الأطفال، وأمراض وجراحة اللثة، وإصلاح الأسنان، وتقويم الأسنان، والاستعاضة السنية.

مقاعد الكوادر الصحية

شملت مقاعد الكوادر الصحية على التجسير في تخصص تمريض عام، وماجستير في بقية التخصصات والتي يتمثل أبرزها في تمريض نساء وولادة، وتمريض الصحة النفسية، وتمريض الأورام، وعلم الأنسجة، وعلم الأمراض الإكلينيكي، وعلم المناعة الإكلينيكي، والصيدلة (دكتور صيدلي وزمالة بمعدل 10 مقاعد)، وإدارة الطوارئ والكوارث.

الكوادر غير الصحية

تركزت المقاعد للكوادر غير الصحية في دراسة الماجستير لتخصصات هندسة معمارية، وإدارة الموارد البشرية، والقانون، والأمن السيبراني، ونظم المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وهندسة برمجيات.

وأوضحت وزارة الصحة أن التخصصات المستهدفة العامة والدقيقة للأطباء وأطباء الأسنان تشمل التخدير، وتخدير وجراحة القلب المفتوح، وجراحة القلب، وأمراض الكلى لدى الكبار، وطب الجهاز التنفسي، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأورام لدى الكبار، وجراحة الأطفال، وعلم الأورام الإشعاعي، وجراحة الأوعية الدموية، وطب المناعة والحساسية، وعلم الأمراض الإكلينيكي، وطب الأسرة، الجلدية، والطب الشرعي، وعناية مركزة أطفال.

شروط الابتعاث الخارجي

حددت وزارة الصحة الشروط العامة بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون أحد منسوبيها على الخدمة المدنية، أو التشغيل الذاتية، أو مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات وفقاً للسلم الوظيفي.

وتضمنت أبرز الشروط ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدرت بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشح، وألا يكون محالاً إلى التحقيق، أو مكفوف اليد، أو طرفاً في قضية قائمة، وألا يكون قد سبق أن أنهيت بعثته، أو إيفاده نتيجة إهمال أو تقصير منه أو لضعف مستواه الدراسي، أو لإخلاله بواجباته كمبتعث أو موفد للدراسة.

وستكون أفضلية الترشيح للمتقدمين التي تبدأ دراستهم خلال 2013، مع إخضاع جميع الطلبات للمفاضلة بين المتقدمين.

ومن أبرز شروط الابتعاث لغير الأطباء أن يكون المتقدم قد أمضى سنة على الأقل في الخدمة الحكومية عند تقديم طلب الابتعاث، وألا يتجاوز عمره 40 سنة للمرشحين للتجسير، و45 سنة للمرشحين للماجستير، بينما الأطباء وأطباء الأسنان يشترط ألا يقل آخر تقييم للأداء الوظيفي عن جيد جداً.