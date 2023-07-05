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Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة الصحة السعودية تطلق بطاقة “أولوية” لكبار السن تجريبياً

أطلقت وزارة الصحة السعودية بطاقة “أولوية” على تطبيق “صحتي” الإلكتروني وذلك لفئة كبار السن

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وزارة الصحة السعودية
أطلقت وزارة الصحة السعودية بطاقة "أولوية" تجريبياً على تطبيق "صحتي" لكبار السن

أطلقت وزارة الصحة السعودية رسمياً، حديثاً، بطاقة “أولوية” تجريبياً على تطبيق “صحتي” الإلكتروني وذلك لفئة كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة من الجنسين في المملكة العربية السعودية دون الحاجة لطباعتها أو التقديم بطلب الحصول عليها.

وأكدت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، أنه على جميع مقدمي الخدمات في مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية بمناطق ومحافظات السعودية، تسهيل إجراءات المستفيدين الحاصلين على بطاقة أولوية من خلال التطبيق وتقديم الخدمات لهم من خلال مكاتب أولوية بالمستشفيات.

وأضافت أن إطلاق البطاقة يأتي انطلاقاً من توجه الوزارة في تطوير خدماتها والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة مثل تطبيق صحتي.

وتهدف الخدمة إلى تسهيل الإجراءات المقدمة داخل بعض الأقسام في المستشفيات وأولوية الحصول على الخدمة وتقليل مدة الانتظار والمساعدة على التنقل داخل المنشأة الصحية والمساعدة على التواصل والتنسيق لصرف الأدوية والأجهزة.

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الصور من وكالة الأنباء السعودية (واس)

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