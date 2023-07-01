مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولصحة

الصحة البحرينية تستحدث 8 برامج لابتعاث الأطباء للدراسة في السعودية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

استحدثت وزارة الصحة في البحرين عدد من البرامج في مجال الطب للابتعاث خارج البلاد، واختارت الصحة البحرينية؛ المملكة العربية السعودية لدراسة أطباءها في التخصصات الطبية ضمن 8 برامج .

البرامج ضمت 8 تخصصات لابتعاث الأطباء للدراسة في السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، و من أبرز هذه البرامج، طب وجراحة الأسنان، طب القلبن طب البصريات، و العناية المركزة والأطفال.

يُذكر أن الهيئة تعرف بكونها من الهيئات المهنية العلمية المستقلة، التي أنشأت عام 1992 ، بهدف تكوين مجتمع صحي من خلال ممارسين صحيين أكفّاء، لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بكفاءة وإنسانية .

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا