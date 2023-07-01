الصحة البحرينية تستحدث 8 برامج لابتعاث الأطباء للدراسة في السعودية

استحدثت وزارة الصحة في البحرين عدد من البرامج في مجال الطب للابتعاث خارج البلاد، واختارت الصحة البحرينية؛ المملكة العربية السعودية لدراسة أطباءها في التخصصات الطبية ضمن 8 برامج .

البرامج ضمت 8 تخصصات لابتعاث الأطباء للدراسة في السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، و من أبرز هذه البرامج، طب وجراحة الأسنان، طب القلبن طب البصريات، و العناية المركزة والأطفال.

يُذكر أن الهيئة تعرف بكونها من الهيئات المهنية العلمية المستقلة، التي أنشأت عام 1992 ، بهدف تكوين مجتمع صحي من خلال ممارسين صحيين أكفّاء، لحماية وتعزيز الصحة بقيادة ممارسين صحيين يخدمون المجتمع بكفاءة وإنسانية .

وزارة الصحة: استحداث 8 برامج لابتعاث الأطباء للدراسة في #السعودية بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، من أبرز البرامج:

– طب وجراحة الأسنان

– طب القلب

– طب البصريات

– العناية المركزة والأطفال#البحرين pic.twitter.com/D82F5Al3ex — العربية البحرين (@AlArabiya_BAH) July 1, 2023