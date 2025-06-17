samerbatter by samerbatter

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

واي فاي مجانا في كل محطات الحافلات والنقل البحري في دبي

طرق دبي توفر خدمة الواي فاي مجاناً في جميع محطات الحافلات والنقل البحري البالغة 43 محطة في الإمارة

samerbatter by samerbatter

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أنها استكملت توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي (واي فاي) مجاناً، بالتعاون مع شركة إي آند، في (21) محطة للحافلات العامة و(22) محطة للنقل البحري على مستوى إمارة دبي، في مبادرة تهدف إلى تحسين خدمة العملاء، وتمكين مستخدمي وسائل النقل العام من الاتصال بشبكة الإنترنت من خلال هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة أثناء التنقل. تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة لهيئة الطرق والمواصلات لتسريع التحول الرقمي في مختلف خدماتها، بما يلبي احتياجات شرائح المجتمع كافة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات، كما تؤكد التزام الهيئة بالارتقاء بخدمة التنقل اليومية، من خلال جعل الرحلات عبر الحافلات ووسائل النقل البحري أكثر متعة وفائدة، إلى جانب دعم طموح دبي في أن تصبح المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وستخضع الخدمة للتقييم المستمر وبشكل دقيق لتوسيعها وتطويرها بالتعاون مع إي آند، وذلك لضمان تقديم أرقى خدمة واي فاي لركاب الحافلات ووسائل النقل البحري في إمارة دبي. 

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