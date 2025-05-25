الإمارات تصبح أول بلد يقدم منصة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي للجميع

تشير أوبن إيه آي في بيان إلى أن الإمارات ستصبح أول بلد يقدم منصة الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي للجميع من خلال إطلاق “ستارغيت الإمارات”؛ وهو مشروع متقدم للبنية التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي، سيتم تدشينه ضمن مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي الجديد، الذي تبلغ سعته 5 غيغاواط ويقع في العاصمة أبوظبي.

وتضيف الشركة في بيانها أن الشراكة الجديدة دولة الإمارات العربية المتحدة، ستدعم الاستفادة من أدوات OpenAI في قطاعات حيوية، كالحكومة والطاقة والرعاية الصحية والتعليم والنقل، للمساعدة في تسريع الابتكار والنمو الاقتصادي، مع تحقيق فوائد مستدامة لشعب الإمارات. وبموجب هذه الشراكة، ستصبح دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في العالم تُفعّل ChatGPT على مستوى الدولة، مما يتيح للمواطنين في جميع أنحاء البلاد الوصول إلى تقنيات OpenAI. وتتمتع شركة Stargate UAE بالقدرة على توفير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وقدرات حوسبة ضمن نطاق 2000 ميل، لتصل إلى ما يصل إلى نصف سكان العالم بحسب البيان.

الموقع والحجم: سيمتد المجمع على مساحة تقارب 20 كيلومتر مربع في أبوظبي، ليصبح أكبر مشروع من نوعه خارج الولايات المتحدة.

الطاقة: سيوفر قدرة حوسبية تصل إلى 5 غيغاواط، وسيُشغل بمزيج من مصادر الطاقة النووية، الشمسية، والغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات.

الفوائد الإقليمية: سيوفر موارد حوسبة تخدم دول الجنوب العالمي.

الابتكار: سيضم مركزًا علميًا لتعزيز الابتكار وتطوير الكفاءات ودعم استدامة البنية التحتية الرقمية.