هيومين ستطرح كمبيوترات الذكاء الاصطناعي الشهر القادم

تُخطط هيومين، الشركة الوطنية السعودية الجديدة للذكاء الاصطناعي، لإطلاق أجهزة الكمبيوتر المحمولة المُزودة بمعالجات كوالكوم تجاريًا في أكتوبر، وفقًا لمنشور على لينكدإن للرئيس التنفيذي طارق أمين. وقد صمم فريق أجهزة الحافة في الشركة، ومقرها الرياض، الأجهزة التي تعمل بأحدث نماذج اللغة الكبيرة علام ALLaM ، مُعتمدةً على شرائح كوالكوم سنابدراجون إيليت، مما يُحقق تحسينات هائلة في الأداء وتخفيضات كبيرة في التكاليف للعملاء. وسينضم الرئيس التنفيذي لشركة هيومين إلى الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، في قمة سنابدراجون في هاواي في وقت لاحق من هذا الشهر للإعلان عن الأجهزة الجديدة، التي ستُستهدف الطلاب والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسبق أن تم الإعلان عن تطوير أول جهاز كمبيوتر محمول مُزود بمعالجات الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية خلال مؤتمر LEAP25 من قِبل SDAIA وQualcomm. وتولى فريق أجهزة الحافة المُشكّل حديثًا في شركة هيومين المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، مسؤولية المشروع، ويستلم جميع موظفي الشركة الآن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي عند انضمامهم. مُدمجة مع نموذج علام وهي مُصنّعة باستخدام شرائح كوالكم لتوفير ذكاء اصطناعي مُتكامل على الحافة. على الرغم من أنه من المتوقع أن تُوسّع شركات أخرى مبيعات أجهزة الكمبيوتر المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي في المنطقة، إلا أن الميزة الرئيسية لأجهزة كمبيوتر هيومين المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي هي أنها ستُشحن مُدمجة مع نموذج اللغة الكبيرة علام ALLaM Arabic LLM الذي يقدم لغة عربية قوية فيه.

وفي منشور على لينكد إن، ذكر عبد الهادي الشهري صورة الجهاز قائلاً:”اليوم واحد من الأيام اللي أشعر فيها بالفخر الكبير، أول لابتوب من تصميم HUMAIN ، صُمّم هنا في المملكة العربية السعودية. مو مجرد جهاز، بل دليل حي إن الإبداع والهندسة والتقنية ممكن تبدأ من هنا وتوصل للعالم خطوة صغيرة في مشوار طويل نحو الريادة في عالم التكنولوجيا، وبصمة سعودية كلنا نفتخر فيها”

سيتم الإعلان رسميًا عن ذلك من قِبل أمين والرئيس التنفيذي لشركة كوالكم، كريستيانو آمون، خلال قمة Snapdragon المُقبلة في هاواي في الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر. و ستُستهدف أجهزة كمبيوتر هيومين المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي الطلاب والشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعمل جهاز الكمبيوتر المُصمّم في السعودية على نماذج متقدمة للغة العربية متعددة اللغات مُدمجة بشكل أصيلي على شرائح Qualcomm، مما يُوفّر أداءً مُتسارعًا. من المتوقع أيضًا أن توفر هذه الأجهزة سعرًا مميزًا مقارنةً بحلول الحوسبة السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي لمستخدمي المؤسسات. وحصل كل موظف جديد في هيومين على جهاز كمبيوتر AI PC الخاص بالشركة عند انضمامه، حيث تُظهر الشركة ثقتها في هذه التقنية من خلال جعلها جزءًا من حزمة الترحيب الخاصة بها للموظفين الجدد. ويأتي الإطلاق التجاري المخطط له بناءً على الإعلان عن النموذج الأولي في فبراير في LEAP25، حيث كشفت كوالكوم والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) عن جهاز ALLaM AI PC الذي يدمج نموذج اللغة الوطنية للمملكة العربية السعودية.

و تم دمج النموذج الأولي الأصلي لجهاز AI PC الذي كشفت عنه SDAIA في فبراير مع نموذج ALLaM ذي 7 مليارات معلمة وشرائح Snapdragon X Elite من كوالكوم، مما يوفر قدرات ذكاء اصطناعي مستقلة مع وصول سحابي هجين سلس عند الحاجة إلى مهام حسابية معقدة. ومن المتوقع أن تُعلن كوالكوم عن توفر شرائح Snapdragon Elite الجديدة في الدورة الثامنة من قمة Snapdragon في وقت لاحق من هذا الشهر. الابتكار السعودي يتمثل في أنه أول جهاز ذكاء اصطناعي متكامل في العالم، بين نموذج ALLaM 7B متعدد اللغات من ساديا ومنصة سناب دراجون إيليت Snapdragon X Elite من كوالكوم، مما يوفر قدرات ذكاء اصطناعي مستقلة على الحافة مع وصول سلس إلى السحابة الهجينة.