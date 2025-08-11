هيومين السعودية تُطلق نموذج ذكاء اصطناعي عربي فائق القوة

نقل كارينغتون مالين في موقع ميدل إيست إي آي نيوز ، عن طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة هيومين، أن الشركة الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة، ستطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يركّز على اللغة العربية بنهاية أغسطس. ووفقًا لتصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي طارق أمين لموقع Middle East AI News فقد تم تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد ALLaM 34B وصقله ليعمل باللغة العربية ويستمد معطياته من الثقافة العربية، مع التركيز على المملكة العربية السعودية. وصرح أمين للموقع بأنه تم تطوير مجموعة كاملة من تطبيقات الدردشة الخاصة بـ هيومين بناءً على نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد. و أُطلقت شركة الذكاء الاصطناعي هيومين في مايو الماضي، بهدف قيادة وتطوير مجموعة واسعة من مجالات التكنولوجيا الرئيسية في المملكة، بما في ذلك مراكز البيانات من الجيل التالي، والبنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، ونماذج الذكاء الاصطناعي باللغة العربية. وتولت الشركة تطوير وتسويق علام ALLaM، وهو نموذج اللغة السيادية الكبير الذي طورته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي: سدايا

. ومع ذلك، فإن نموذج هيومين الجديد، المتوقع الإعلان عنه هذا الشهر، ليس مجرد نسخة جديدة من نموذج علام ALLaM السابق. فقد تم تطوير نموذج ALLaM 34B الجديد وتدريبه من الصفر. ويضيف التقرير إن علام 34 بي لن يُطلق كنموذج مستقل، بل طُوّر مع حزمة تطبيقات HUMAIN Chat المتكاملة لجعله جاهزًا للاستخدام التجاري. ويشمل نطاق عمل الشركة تطوير نماذج متقدمة للغات العربية واسعة النطاق ومنصات ذكاء اصطناعي أصلية مصممة لخدمة العملاء الحكوميين والشركات ومختبرات الذكاء الاصطناعي عالميًا. في مايو، أطلقت HUMAIN منصة جديدة لنظام تشغيل الذكاء الاصطناعي تُسمى HUMAIN OS، والتي توفر واجهة محادثة موحدة باللغتين العربية والإنجليزية، تُغني عن الوصول المنعزل التقليدي إلى تطبيقات المؤسسات. هذا الشهر، أتاحت Groq، شريكة HUMAIN، نماذج gpt-oss الجديدة مفتوحة الوزن من OpenAI في المملكة العربية السعودية في اليوم الأول، عبر خوادم GroqCloud في الدمام، لذا نتوقع أن يعمل تطبيق HUMAIN Chat أيضًا على GroqCloud.

انطلقت المنافسة لتطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي عربي قوي ومتعدد الأغراض منذ عام 2023، حيث سارعت كل من G42 في الإمارات العربية المتحدة وSDAIA إلى إنتاج نماذج لغوية كبيرة سيادية تركز على اللغة العربية. ومنذ ذلك الحين، طُوّرت إصدارات جديدة من كلا النموذجين، لتحسين الأداء، والقدرة اللغوية العربية، وسهولة النشر، وملاءمتها للأعمال. ومع ذلك، ورغم التقدم المحرز، قام العديد من مطوري منصات الذكاء الاصطناعي العربية ببناء أو تحسين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، مفضلين استخدام النماذج العربية الوطنية. في الوقت نفسه، لم تُطرح خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية العامة في السوق بعد لمنافسة خدمات الذكاء الاصطناعي السحابية من غوغل وOpenAI وAnthropic بحسب التقرير.