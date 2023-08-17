هيلتون مطار الدمام.. أول فندق مطار يحمل علامة تجارية دولية في السعودية

أعلنت هيلتون، عن مواصلة توسعها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وذلك مع توقيعها اتفاق لتشييد أول فندق مطار يحمل علامة تجارية دولية في المملكة تحت اسم فندق هيلتون مطار الدمام.

وسيتم تشييد هذا الفندق الذي يضم 273 غرفة بالشراكة مع مجموعة المصباح وشركة مطارات الدمام.

سيوفر فندق هيلتون مطار الدمام للضيوف إقامة مريحة في غرف واسعة وعصرية، مع إمكانية الوصول بشكل مباشر إلى مبنى الركاب في مطار الملك فهد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في المملكة، والذي يستقبل ما يقرب من 10 ملايين مسافر سنوياً. كما يقع هذا الفندق أيضاً في موقع مثالي بالنسبة لمركز مدينة الدمام، فضلاً عن قربه من مناطق الظهران والخبر ومملكة البحرين.

هذا ويعد مطار الملك فهد الدولي مركزاً رئيسياً للخطوط الجوية السعودية، وطيران أرامكو، وطيران ناس، مع رحلات إلى أكثر من 70 وجهة دولية على متن أكثر من 50 شركة طيران. كما يحتوي المطار على مبنى ركاب خاص بشركة أرامكو السعودية، ومركز تدريب معتمد من أكسفورد، وأكاديمية طيران، وقرية شحن ضخمة.

وفي إطار تعبيره عن سعادته بهذه الاتفاقية وأهميتها لتعزيز خدمات الركاب في المطار مستقبلاً، قال محمد الحسني ، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام (داكو): “يسعدنا جداً العمل مع شركائنا في مجموعة المصباح ومجموعة هيلتون لتطوير هذا الفندق الجديد في مطار الملك فهد الدولي النشط والمزدحم دائماً. ونحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة بين مجموعة المصباح وهيلتون ستعود بفائدة كبيرة وستحقق نجاحاً مهماً على المدى الطويل”.

وسيضم فندق هيلتون مطار الدمام 273 غرفة ضيوف وأجنحة صغيرة الحجم، بالإضافة إلى الأجنحة الأكبر حجماً التي تضم غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم. وسيكون في الفندق مطعمٌ مفتوح طوال اليوم لتناول الطعام، مع تراس خارجي، ومقهى، ومسبح خارجي مع مقهى مجاور، ومراكز لياقة بدنية. كما سيقدم الفندق مجموعة من المرافق الترفيهية، وسيوفر أيضاً مرافق عصرية لإقامة الاجتماعات للمسافرين من رجال الأعمال، بما في ذلك العديد من قاعات الاجتماعات، وصالة تنفيذية تتسع لما يصل إلى 90 شخصاً.

من جانبه، قال محمد المصباحي، مدير مجموعة المصباح: “يسعدنا جداً التعاون مع هيلتون لافتتاح فندق هيلتون مطار الدمام. وسوف يخدم هذا الفندق الراقي الحديث المسافرين وأطقم شركات الطيران الذين يمرون عبر مطار الملك فهد الدولي المزدحم، بالإضافة إلى زوار المدينة بهدف القيام بالأعمال أو الترفيه، الذين يزورون المناطق المحيطة. كما أن افتتاح هذا الفندق يوسع من شراكتنا التي تمتد لأكثر من 25 عاماً في مطار الملك فهد الدولي، والذي نقدم من خلاله العديد من التجارب الرائدة في مجال التجزئة ضمن محطات السفر، وخدمة صف السيارات، وخدمات التكنولوجيا، ومنافذ الطعام والمشروبات”.

وفي معرض تعليقه على نمو هيلتون في المملكة العربية السعودية، قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس للتطوير ، لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة هيلتون:: “يوفر التطور السريع في المملكة العربية السعودية فرص نمو رائعة لهيلتون، ونحن نعمل عن كثب مع مالكي علامة هيلتون التجارية لتقديم المزيد من العلامات التجارية الفندقية الرائدة في مواقع انتشارنا الحالية ومواقع جديدة في جميع أنحاء المملكة. ويعد توقيع اتفاق تشييد فندق هيلتون مطار الدمام مثالاً قوياً على التزامنا بدعم صناعة السياحة في المملكة وتمكين النمو في الوجهات الرئيسية فيها، فضلاً عن المشاريع التطويرية المرتقبة واسعة النطاق، والمدن الثانوية بالمملكة. ولطالما كانت هيلتون رائدة في مجال مفهوم فندق المطار، ويسعدنا أن نعلن أن هذا سيكون أول فندق مطار تابع لهيلتون في المملكة”.

جدير بالذكر أن مجموعة هيلتون تدير حالياً 16 فندقاً في المملكة العربية السعودية، ولديها خطط لافتتاح أكثر من 50 فندقاً جديداً تحت مظلة 10 من علاماتها التجارية، مما يجعل المملكة أكبر سوق لفنادق هيلتون المقرر إنشاؤها على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتتضمن المشاريع الجديدة إدخال علامات تجارية جديدة مثل فنادق ومنتجعات إل إكس آر، وكانوبي باي هيلتون، وإمباسي سويتس باي هيلتون، وهامبتون باي هيلتون. وتعتزم هيلتون زيادة محفظتها إلى أكثر من 75 عقاراً تجارياً في جميع أنحاء المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة.