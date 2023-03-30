سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

هيرو مصطفى سفيرة أمريكا الجديدة في مصر

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت الإدارة الأمريكية ترشيح الدبلوماسية المخضرمة هيرو مصطفى جارج وهي من أصل عراقي كردي، لمنصب سفير فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وسبق لـ هيرو العمل سفيرة أمريكية في كل من بلغاريا والبرتغال. وأضاف البيت الأبيض : إن مناصب مصطفى جارج السابقة تشمل عملها سفيرا لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023 ومناصب عليا في سفارتي الولايات المتحدة في لشبونة ونيودلهي. وهيرو متزوج من أمريكي من أصل هندي يشير اسمها إلى كنيته.

طلبت عائلتها اللجوء السياسي لأمريكا بعد 3 سنوات من ولادة هيرو، وكان والدها ناشطًا سياسيًا ومعارضًا لحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...