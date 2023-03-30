هيرو مصطفى سفيرة أمريكا الجديدة في مصر

أعلنت الإدارة الأمريكية ترشيح الدبلوماسية المخضرمة هيرو مصطفى جارج وهي من أصل عراقي كردي، لمنصب سفير فوق العادة للولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وسبق لـ هيرو العمل سفيرة أمريكية في كل من بلغاريا والبرتغال. وأضاف البيت الأبيض : إن مناصب مصطفى جارج السابقة تشمل عملها سفيرا لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023 ومناصب عليا في سفارتي الولايات المتحدة في لشبونة ونيودلهي. وهيرو متزوج من أمريكي من أصل هندي يشير اسمها إلى كنيته.

طلبت عائلتها اللجوء السياسي لأمريكا بعد 3 سنوات من ولادة هيرو، وكان والدها ناشطًا سياسيًا ومعارضًا لحكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.