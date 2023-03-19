عودة سفراء مصر وتركيا قريباً

(رويترز – أريبيان بزنس) – قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم أمس السبت خلال زيارة للقاهرة إن بلاده سترفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء في أقرب وقت ممكن.

وأضاف “سعيد للغاية لأننا اتخذنا خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات مع مصر… سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تنقطع العلاقات مرة أخرى أبداً”.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن محادثاته مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو يوم أمس السبت كانت “صادقة وعميقة وشفافة” إذ يتطلع البلدان إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة.

وأكد شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع جاويش أوغلو في القاهرة إنهما ناقشا إمكانية عودة السفراء.

وأضاف شكري “تباحثنا في العمل على عودة العلاقات، في استعادة السفراء. وسوف نأتي إليها في التوقيت الملائم وفقا لما يأتي به من نتائج إيجابية”.

العلاقات المصرية التركية

توترت العلاقات بين مصر وتركيا بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى سدة السلطة في العام 2013 إثر إطاحته بالرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي كانت أنقرة من أبرز داعميه.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حليف مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين قد أعلن حينها مراراً أنه لن يتواصل “أبداً” مع شخص مثل السيسي.

ولكن الزعيمان تحدثا عبر الهاتف بعد يوم من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير الماضي وأدى إلى مقتل نحو 50 ألف شخصاً في تركيا.

وكان الرجلان قد تصافحا في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلال مونديال كأس العالم في قطر، وهي دولة أخرى أعادت مصر إطلاق علاقاتها معها مؤخرًا بعد اتهامها بالتقرب من جماعة الإخوان المسلمين.

وفي أيار/مايو 2021 زار وفد تركي مصر لمناقشة “التطبيع”.

ولكن الخلافات ما زالت قائمة بين تركيا ومصر، إذ أصبحت اسطنبول “عاصمة” وسائل الإعلام العربية التي تنتقد حكوماتها، ولا سيما المقربة من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة “إرهابية”.

وفرقت المصالح بين القاهرة وأنقرة أيضًا في ليبيا حيث أرسلت تركيا مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة لمواجهة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في الشرق الليبي المدعوم من مصر.