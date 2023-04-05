هل يحق للمتقاعد في السعودية فتح سجل تجاري دون أن يتأثر معاشه؟

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أنه يمكن للمتقاعد فتح سجل تجاري وممارسة النشاط التجاري دون أن يتأثر معاشه التقاعدي.

وقالت التأمينات الاجتماعية في تغريدة عبر تويتر “تتقاضى معاش تقاعدي وتريد أن تفتح نشاط تجاري؟ بإمكانك تسجيل منشأتك في التأمينات دون أن يتأثر معاشك التقاعدي”.

وأضافت “متقاعد وودك تفتح نشاط تجاري؟ تقدر وبدون أن يتأثر معاشك التقاعhttps://twitter.com/SaudiGOSI/status/1642990670003437574دي”.

تتقاضى معاش تقاعدي وتريد أن تفتح نشاط تجاري؟ بإمكانك تسجيل منشأتك في التأمينات دون أن يتأثر معاشك التقاعدي. #التأمينات_الاجتماعية#GOSI pic.twitter.com/8tvEKe1jMN — التأمينات الاجتماعية (@SaudiGOSI) April 3, 2023

والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مؤسسة حكومية تعنى بتوفير الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص، وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقاً لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن.