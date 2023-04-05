هل يحق للمتقاعد في السعودية فتح سجل تجاري دون أن يتأثر معاشه؟

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أنه يمكن للمتقاعد فتح سجل تجاري وممارسة النشاط التجاري دون أن يتأثر معاشه التقاعدي.
وقالت التأمينات الاجتماعية في تغريدة عبر تويتر “تتقاضى معاش تقاعدي وتريد أن تفتح نشاط تجاري؟ بإمكانك تسجيل منشأتك في التأمينات دون أن يتأثر معاشك التقاعدي”.
وأضافت “متقاعد وودك تفتح نشاط تجاري؟ تقدر وبدون أن يتأثر معاشك التقاعhttps://twitter.com/SaudiGOSI/status/1642990670003437574دي”.
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي مؤسسة حكومية تعنى بتوفير الحماية الاجتماعية والمظلة التأمينية في المملكة العربية السعودية وتغطي موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاع الخاص، وتقوم على تنفيذ نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري بالمملكة وفقاً لأحكام الأنظمة التنظيمات الصادرة بهذا الشأن.