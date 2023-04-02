سامر باطر by سامر باطر

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تعيين عبدالعزيز البوق محافظا لـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإعفاء محمد النحاس بأمر ملكي

سامر باطر by سامر باطر

صدر اليوم الأحد أمر ملكي بإعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه. وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

وأشار نص الأمر الملكي :

أولاً : يُعفى محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه.
ثانياً : يعين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

يذكر أن عبد العزيز حسن البوق، كان الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، التي تعد أكبر شركة تأمين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي، يقود البوق التوجه الاستراتيجي، ويشرف على العمليات التشغيلية بالشركة، مع التركيز على تعزيز أداء التعاونية ومكانتها في السوق. انضم البوق إلى التعاونية في عام 1997م، وشغل عدة مناصب إدارية قبل أن يتبوأ منصبه الحالي، حيث تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق، ومدير عام الحسابات الرئيسية، ومكتتب تأمين طبي وتأمين الحياة. وإلى جانب مسؤولياته في التعاونية، فإن البوق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تيجان الخليج للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين (البحرين)، وعضو مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني، ورئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، وعضو لجنة التنفيذيين التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). ويشغل أيضا عضوية اللجنة التنفيذية، ولجنة الترشيحات والمكافآت ً في التعاونية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...