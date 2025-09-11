هاهم مليارديرات الذكاء الاصطناعي الجدد

أصبح العشرات من رواد الأعمال والتقنيين مليارديرات بفضل حمى الذكاء الاصطناعي. للتعرف على المزيد حول هذه الفئة الجديدة من المؤسسين الأثرياء، يُسلط ماركوس لو من فيجيوال كابيتالست Visual Capitalist الضوء على هذه الفئة. يستند هذا المخطط إلى تقارير CNBC، التي تتتبع الثروات الناشئة المرتبطة بشركات الذكاء الاصطناعي حول العالم. جُمعت بيانات صافي الثروة من فوربس، اعتبارًا من أغسطس ٢٠٢٥.

يبلغ متوسط قيمة حصة مايكل ترويل، مؤسس أني سفير (Anysphere ) ١.٣ مليار دولار.

المؤسس المشارك لشركة CoreWeave: مايكل إنتراتور يتميز مايكل إنتراتور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة كور ويف (CoreWeave)، بثروة صافية تُقدر بـ ٦ مليارات دولار. تُوفر شركته بنية تحتية سحابية مُحسّنة لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، وهو قطاع شهد طلبًا هائلًا مع تزايد الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي في الحوسبة. أطلقت الشركة طرحها العام الأولي في مارس 2025 بسعر 40 دولارًا للسهم، وشهدت تقلبات حادة منذ ذلك الحين. بلغ سعر السهم ذروته عند 183.58 دولارًا في 20 يونيو 2025، ولكنه يُتداول حاليًا عند أدنى مستوى له عند 90 دولارًا. لدى CoreWeave شراكة استراتيجية مع NVIDIA، التي لا تُعدّ موردها الرئيسي لوحدات معالجة الرسومات فحسب، بل تُعدّ أيضًا مستثمرًا رئيسيًا.

المؤسسان المشاركان لشركة سكيل إي آي Scale AI: ألكسندر وانغ ولوسي غو يُعدّ ألكسندر وانغ ولوسي غو، المؤسسان المشاركان لشركة Scale AI، من أصغر مليارديرات العالم حاليًا. التقى الثنائي أثناء عملهما في موقع كورا الاجتماعي للأسئلة والأجوبة، وأسّسا Scale AI عام 2016. تُقدّم الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، خدمات شرح البيانات وخدمات أخرى تُستخدم لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي واختبارها وتحسينها. منذ ذلك الحين، أسس غو شركة Backend Ventures (شركة رأس مال استثماري تُركز على التكنولوجيا) عام ٢٠١٩، ثم Passes (منصة لتحقيق الدخل من مُنشئي المحتوى) عام ٢٠٢٢. وفي يونيو ٢٠٢٥، استثمرت ميتا مبلغ ١٤.٣ مليار دولار أمريكي في Scale AI، وهي صفقة وضعت وانغ أيضًا على رأس مختبر الذكاء الاصطناعي الفائق التابع لها.

خريجو أوبن إي آي OpenAI: داريو أمودي، إيليا سوتسكيفر، وميرا موراتي يقود ثلاثة من أبرز خريجي أوبن إي آي، وهم داريو أمودي، وإيليا سوتسكيفر، وميرا موراتي، شركات تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. شارك أمودي، نائب رئيس الأبحاث السابق في أوبن إي آي، في تأسيس Anthropic عام ٢٠٢١. وتتولى الشركة مسؤولية Claude، التي بلغ عدد مستخدميها شهريًا ١٠٥ ملايين مستخدم اعتبارًا من يناير ٢٠٢٥.

سوتسكيفر، كبير العلماء السابق في أوبن إي آي، شارك في تأسيس شركة Safe Superintelligence عام ٢٠٢٤. تُقدر قيمة الشركة بأكثر من ٣٠ مليار دولار، باستثمارات من شركات مثل Andreesen Horowitz وAlphabet. وأخيرًا وليس آخرًا، ميرا موراتي، رئيسة قسم التكنولوجيا السابقة في أوبن إي آي. أسست مختبر Thinking Machines Lab في فبراير ٢٠٢٥، وجمعت ملياري دولار من تحالف مستثمرين يضم Andreessen Horowitz وNvidia وAMD. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن أول منتجاتها في وقت لاحق من هذا العام.