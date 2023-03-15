تعرض مايكل دياز، نجل الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي الهلال حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين ووصيف بطل كأس العالم للأندية، إلى حادث سير مروع في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وتم نقله مع ابنه إلى المستشفى في حين توفيت زوجته خلال الحادث.

وذكرت تقارير أن مايكل دياز يسافر وسط الأمطار الغزيرة مع زوجته وابنه ميلو (8 سنوات) عندما تعرضوا إلى حادث تصادم وجهاً لوجه مع سيارة أخرى، فتوفي كل من زوجته (37 عاماً) وسائق السيارة الأخرى على الفور.

وأضافت أن ميشيل دياز في حالة صدمة، ولديه كسور في ساقيه، في حين أن ابنه يعاني من التواء، ولكنهما خرجا من دائرة الخطر.

وقال سيزار غاتي، نائب مدير قسم الإطفاء “لا تزال الوحدة تعمل في مكان الحادث، نظرًا لوجود شخصين متوفيين، ويجب أن يتم إعداد تقرير الشرطة والنيابة اللتين تباشران عملهما بالفعل”.

وأضاف “كانت المعلومات التي لدينا أنه حادث تحطم سيارتين أسفر عن مصرع شخصين، أحدهما أنثى، وكان هناك أيضاً ناجيان، رجل بالغ ورجل أصغر، وكلاهما في المستشفى”.

ووقت وقوع الحادث، كان رامون دياز يقود فريق الهلال خلال مواجهة الفتح في دور الثمانية لكأس خادم الحرمين الشريفين، ومن غير المعروف ما إذا كان هو وابنه الآخر، إميليانو، الذي يعمل مساعداً لوالده، قد تم إبلاغهما بالحادث.

وقاد رامون دياز الهلال إلى الفوز على الفتح 3-1 ليتأهل إلى قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيلتقي مع نادي الاتحاد الذي أطاح بالفيحاء حامل اللقب 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في دور الثمانية يوم الإثنين المقبل.