إعلامي يضرب مشجع حضر إلى مدرج الهلال بقميص النصر

تداول مغردون سعوديون مقطع فيديو يظهر إعلامي رياضي يضرب مشجع يرتدي تي شيرت فريق النصر بعدما ظهر هذا المشجع في مدرج الهلال خلال إحدى مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ونشر حساب “وش سالفة الهاشتاق؟” الذي يتابعه مئات الآلاف على موقع تويتر مساء أمس السبت مقطعي فيديو يظهران الإعلامي الرياضي إبراهيم الصالحي وهو يعتدي على المشجع النصراوي ويتدخل رجال الأمن.

#اعلامي_يضرب_مشجع_في_المدرجات



ردود فعل غاضبة على سوء معاملة الإعلامي "ابراهيم الصالحي" لمشجع نصراوي في مدرجات الهلال. pic.twitter.com/1MhC79ioMw — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) March 11, 2023

وقال مغردون إن هذا المشجع حضر إلى مدرج الهلال بتي شيرت النصر، ومع مطالبة الجمهور بإخراجه من المدرج، تدخل رجال الأمن وبدأوا في إبعاد المشجع بالفعل، تجنباً لأي احتكاكات.

ولكن مقاطع الفيديو أظهرت إبراهيم الصالحي وهو يعتدي -مستخدماً يديه- على المشجع ما دفع رجل أمن إلى التدخل ومحاولة إبعاد الإعلامي عن المشجع.

واتفق المغردون على أن المشجع أخطأ بالحضور إلى مدرج الهلال مرتدياً تي شيرت النصر، لكنهم استنكروا في الوقت ذاته ما فعله إبراهيم الصالحي، خاصة أن أمن الملعب هو المسؤول عن إبعاده.

ودشن مشجعون من مختلف الانتماءات هاشتاك حمل عنوان: #اعلامي_يضرب_مشجع_في_المدرجات، انتقدوا من خلاله تصرف “الصالحي”، وطالبوا بالتدخل ومعاقبته، حتى لا يتكرر هذا التصرف مستقبلاً.