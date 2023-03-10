بالفيديو.. شاهد لماذا غضب رونالدو في مباراة النصر والاتحاد

التقطت عدسات الكاميرات لحظة غضب عارمة لأسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي مساء الخميس اثر المباراة التي خسرها فريقه أمام الاتحاد0-1 ضمن الدوري المحلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 من عمر المباراة وسجّله المهاجم رومارينهو.

وتراجع النصر إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي لكرة قدم برصيد 46 نقطة، تاركا الصدارة لفريق الاتحاد (47 نقطة).

ووصلت مشاهدات الفيديو قرابة 5 ملايين مشاهدة، إلى جانب آلاف التعليقات.

وفي وقت لاحق، نشر رونالدو البالغ من العمر 38 عاما، تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك، جاء فيها: “محبطون من النتيجة، لكننا ما نزال نركز على موسمنا والمباريات المقبلة”.

وأضاف: “شكرا لجمهور النصر على دعمكم، نعلم أننا نستطيع الاعتماد عليكم”.