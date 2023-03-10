فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

بالفيديو.. شاهد لماذا غضب رونالدو في مباراة النصر والاتحاد

فادي طنّوس by فادي طنّوس
رونالدو

التقطت عدسات الكاميرات لحظة غضب عارمة لأسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي مساء الخميس اثر المباراة التي خسرها فريقه أمام الاتحاد0-1 ضمن الدوري المحلي.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80 من عمر المباراة وسجّله المهاجم رومارينهو. 

وتراجع النصر إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي لكرة قدم برصيد 46 نقطة، تاركا الصدارة لفريق الاتحاد (47 نقطة). 

ووصلت مشاهدات الفيديو قرابة 5 ملايين مشاهدة، إلى جانب آلاف التعليقات.

وفي وقت لاحق، نشر رونالدو البالغ من العمر 38 عاما، تدوينة على حسابه الرسمي في فيسبوك، جاء فيها: “محبطون من النتيجة، لكننا ما نزال نركز على موسمنا والمباريات المقبلة”.

وأضاف: “شكرا لجمهور النصر على دعمكم، نعلم أننا نستطيع الاعتماد عليكم”.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا