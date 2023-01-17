يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً على المملكة العربية السعودية، للمشاركة في مباراة كأس موسم الرياض التي تجمعه في مواجهة مع نجوم فريقي النصر والهلال.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة كونها ستجمع من جديد أسطورتي كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب الفريق الضيف، والبرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثاً للزعيم.

وستمثل المباراة أول مواجهة بين رونالدو ضد غريمه ميسي منذ تسجيل اللاعب البرتغالي هدفين في فوز يوفنتوس 3-0 على برشلونة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وستكون المباراة الظهور الأول لصاروخ ماديرا على الأراضي السعودية كونه حرم من المشاركة في أول مباراتين مع النصر لتنفيذه عقوبة تعرض لها خلال وجوده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وسيحمل رونالدو شارة قيادة فريق نجوم النصر والهلال وفقاً لما أعلنه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

ونشر آل الشيخ على صفحته في تويتر فيديو يظهره وهو يضع شارة القيادة على ذراع أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد يوفنتوس السابق وقال “الوعد يوم 19 مع كابتن موسم الرياض”، وأمسك قائد البرتغال بقميص عليه اسمه ورقمه الشهير 7.

وتحفل المباراة بأسماء النجوم الكبار الذين سيشاركون في المباراة الحدث، إذ لا يقتصر الموضوع على ميسي ورونالدو. ويضم الفريق الباريسي أسماء كثيرة من الصف الأول، كهداف كأس العالم التي استضافت قطر فعالياته نهاية العام المنصرم، الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار والإسباني سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي والإيطاليين جيانلويجي دوناروما وماركو فيراتي وغيرهم الكثير.

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة ???❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

متى موعد مباراة النصر والهلال مع باريس سان جيرمان؟

تقام مباراة الهلال والنصر مع باريس سان جيرمان ضمن كأس موسم الرياض يوم الخميس 19 كانون الثاني/يناير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وستقام المباراة في استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، الذي استضاف مؤخراً نهائي كأس السوبر الإسباني بين برشلونة وريال مدريد وانتهى بفوز الفريق الكاتالوني 3-1.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال مع باريس سان جيرمان؟

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر والهلال مع باريس سان جيرمان ضمن كأس موسم الرياض على:

قنوات SSC السعودية

قنوات beIN SPORT القطرية

وقالت الشبكة القطرية في بيان لها أن التغطية المباشرة للمباراة ستبدأ في الاستديو التحليلي على قناة beIN SPORTS المفتوحة وقناة beIN SPORTS 2 باللغة العربية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في حين تنطلق التغطية باللغة الإنجليزية عند الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS ENGLISH 1، تمهيداً لانطلاق المباراة الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. وسيتوفر التعليق على الحدث باللغة الفرنسية أيضا عبر قناة beIN SPORTS FRENCH 2.

ويتولى المقدم السعودي طارق الحماد إدارة الاستديو التحليلي باللغة العربية، وينضم إليه قائد المنتخب السعودي السابق ياسر القحطاني؛ وطارق ذياب، نجم كرة القدم التونسية الأسبق؛ والنجم المصري محمد أبو تريكة.

كما تتولى مذيعة beIN نيكي كروسبي مهمة إدارة الاستديو التحليلي باللغة الإنجليزية، بمشاركة النجم الفرنسي ولاعب نادي باريس سان جيرمان السابق ديدييه دومي، الذي يشغل حالياً منصب المستشار الفني لأكاديمية باريس سان جيرمان في الدوحة.

ما هي تشكيلة النصر والهلال لمباراة بايس سان جيرمان؟

تضم تشكيلة نجوم النصر والهلال لمباراة باريس سان جيرمان ضمن كأس موسم الرياض 22 لاعبا بالمناصفة بين الفريقين وتضم:

اللاعب الفريق المركز أمين بخاري النصر حراسة المرمى محمد العويس الهلال حراسة المرمى سلطان الغنام النصر الدفاع عبد الله مادو النصر الدفاع عبد الإله العمري النصر الدفاع علي البليهي الهلال الدفاع خليفة الدوسري الهلال الدفاع جانغ هيون سو الهلال الدفاع سعود عبد الحميد الهلال الدفاع علي لاجامي النصر الدفاع عبد الله عطيف الهلال الوسط بيتي مارتينيز النصر الوسط سامي النجعي النصر الوسط ماتيوس بيريرا الهلال الوسط عبد الله الخيبري النصر الوسط لويس غوستافو النصر الوسط أندريه كاريو الهلال الوسط محمد كنو الهلال الوسط سالم الدوسري الهلال الوسط كريستيانو رونالدو النصر الهجوم موسى ماريغا الهلال الهجوم تاليسكا النصر الهجوم

مزاد تذكرة فوق الخيال

وسجل مزاد تذكرة “فوق الخيال” لحضور مباراة نجوم النصر والهلال مع باريس سان جيرمان رقما قياسيا.

وأعلن آل الشيخ، أن مزاد تذكرة “فوق الخيال” وصل إلى 10 ملايين ريال سعودي (2 مليون و663 ألف دولار).

وتتيح تذكرة “فوق الخيال” تناول وجبة عشاء مع أطراف المباراة، وحضور مراسم التتويج بلقب البطولة، وتكريم الفائز من أرضية الملعب، إضافة إلى الدخول لغرفة الملابس.

وقال تركي آل الشيخ في حسابه بموقع تويتر، إن العرض الأكبر للحصول على التذكرة قدمه رجل الأعمال العقاري مِشرف الغامدي، مشيرا إلى أن ريع التذكرة بالكامل سيذهب لمنصة إحسان الخيرية. وكان المزاد قد تم طرحه الاثنين الماضي، وبدأ بمبلغ مليون ريال سعودي (266 ألف دولار)، قبل أن يتجاوز حاجز مليونين ونصف دولار.