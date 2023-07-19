معلق بي إن سبورتس القطرية ينضم لقنوات السعودية

أعلنت شركة الرياضة السعودية قنوات SSC، مساء الثلاثاء، تعاقدها مع المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف، من أجل التعليق على بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين خلال الموسم الجديد 2023 -2024، والمنافسات الاخرى التي تبثها الشبكة السعودية.

وكانت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وجهت الشكر إلى رؤوف خليف، عقب نهاية الموسم الماضي، ليرحل عن القناة رسميًا بعد رحلة ومسيرة طويلة في التعليق مع القناة.

وكتبت شركة الرياضة السعودية قنوات SSC، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “انضمام المعلق الرياضي الأستاذ رؤوف خليف لكوكبة معلقي قنوات SSC، عودة حميدة للدوري السعودي”.

وتعتبر مجموعة قنوات SSC، هي الناقل الحصري للبطولات الكروية في المملكة العربية السعودية، مثل بطولة الدوري السعودي وكذلك خادم الحرمين الشرفين، بالإضافة إلى مباريات المنتخب السعودي.

وكانت قنوات SSC، أعلنت منذ عدة أيام نقلها بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023 أو البطولة العربية بشكل حصري، والتي تستضيفها الملاعب السعودية في أبها والطائف.

انضمام المعلق الرياضي الأستاذ رؤوف خليف لكوكبة معلقي قنوات #SSC



عودة حميدة للدوري السعودي @raoufbenkhelif ? pic.twitter.com/BZGiY8dABs — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) July 18, 2023