لماذا استغنت بي ان سبورتس عن نخبة مذيعيها؟

تناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً حول انهاء شبكة قنوات “بي ان سبورتس” (beIN Sports) الرياضية القطرية خدمات نخبة معلقيها ومقدمي البرامج وفي طليعتهم المدير العام السابق والمذيع المخضرم السوري أيمن جادة، والتونسيين هشام الخالصي ورؤوف خليف والجزائري لخضر بريش والقطري يوسف سيف.

وكشف مصدر من داخل مجموعة “بي ان” فضل عدم الكشف عن هويته، أن سبب انهاء خدمات الاعلاميين المخضرمين يعود لتجاوزهم سن التقاعد الذي بدأت باعتماده قبل عامين.

وأكد الخالصي الخبر بنفسه عبر تغريدة على صفحته في تويتر قال فيها: “سنوات عديدة لم اشعر بها بالغربة في هذا البلد الجميل ورواية سعيدة عشتها بين جدران هذه الشبكة العملاقة ابتداء من الجزيرة الرياضة وحتى beIN لكل بداية نهاية اودع محبي القناة العملاقة على ان نلتقي على الخير والمحبة دائماً”.

سنوات عديدة لم اشعر بها بالغربة في هذا البلد الجميل



ورواية سعيدة عشتها بين جدران هذه الشبكة العملاقة ابتداء من الجزيرة الرياضة وحتى beIN



لكل بداية نهاية



اودع محبي القناة العملاقة على ان نلتقي على الخير والمحبة دائماً — هشام الخلصي (@khalsih1) June 22, 2023

بدوره ودع المعلق الجزائري بريش الجمهور على الهواء مباشرة معلناً اختتام مشواره المهني مع المجموعة وشاكراً كل من دعمه في مسيرته.

وقال بريش إنه “قد يكون هذا الاستديو آخر ظهور لي على شاشة المجموعة وأشكر كل زملائي الذين رافقوني في الدوحة وفي إسبانيا”.

ونشرت “بي إن” تغريدة على صفحتها الرسمية في موقع تويتر مع الفيديو بعنوان: “بعد مسيرة لامعة، لخضر بريش يودّع المشاهدين برسالة مؤثرة”.

بعد مسيرة لامعة، لخضر بريش مقدم قنوات beIN SPORTS يودّع المشاهدين برسالة مؤثرة



شكراً لك على كل ما قدمته، نتمنى لك التوفيق ??#beINTERACT pic.twitter.com/sGI7FaK3LM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2023