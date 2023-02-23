فادي طنّوس by فادي طنّوس

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معاقبة نجم النصر تاليسكا بعد تصريحاته بحق الهلال والحكام

فرض الاتحاد السعودي لكرة القدم غرامة على البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر بتغريمه لادعائه بأن الهلال لا يفوز بدون مساعدة الحكام.

فادي طنّوس by فادي طنّوس
تاليسكا

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن معاقبة البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب فريق نادي النصر بتغريمه 60 ألف ريال بعد تصريحات بحق نادي الهلال والحكام.

وكان الهلال قد تقدم بشكوى ضد تاليسكا، بعدما قال خلال فيلم وثائقي خاص بنادي النصر تمت إذاعته عبر منصة “شاهد” إن الهلال يحتاج دائماً إلى الحكام ليفوز.

وحذرت لجنة الانضباط أيضاً اللاعب لعدم الإساءة تجاه نادي الهلال عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.

كما قررت اللجنة الانضباط معاقبة مترجم نادي النصر مكرم المنصوري بدفع غرامة قدرها 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إيقافه 5 مباريات، لقيامه بتسجيل جلسة الاستماع للاعب البرازيلي، وإخلاله بسرية الجلسة.

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