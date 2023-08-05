أكدت وسائل إعلام مصرية أن نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أصدرت، الأربعاء الماضي، قررت حبس رجب الغرياني رجل الأعمال المصري ووالد المذيعة التلفزيونية المعروفة آية الغرياني، مدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية مروعة تتعلق بقتل نجله نقيب الشرطة محمد رجب الغرياني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت، مطلع الأسبوع الماضي، بلاغاً بوفاة النقيب محمد الغرياني (25 عاماً)، حيث أدعى رجل الأعمال أن نجله انتحر، ولكن تبين فيما بعد أن هذا الادعاء كاذب بعد تحقيقات مع أفراد الأسرة أفادت بأن الواقعة تمثلت في جريمة قتل.

وأظهرت التحقيقات أن القتيل تعرض لإطلاق نار من قبل والده رجب الغرياني، وذلك بعد مشاجرة وقعت بينهما، وأدعى رجل الأعمال، حينها، أنه كان في حالة دفاع عن النفس عندما استخدم سلاحه الناري المرخص.

واعترف رجب الغرياني أمام النيابة العامة بقتل نجله بسبب تشاجر الأخير مع والدته، وعندما تدخل الأب للدفاع عن زوجته، والدة الضابط، قام الأخير بالاعتداء بالضرب على والده فحاول الدفاع عن نفسه بإخراج مسدسه الميري، وأطلق النار على نجله، مبرراً ذلك بأنه كان في حالة دفاع عن النفس.

وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى الطب الشرعي لتحديد ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة وكان تحت تأثيرها أثناء ارتكاب الجريمة.

والمتهم رجب الغرياني، وشهرته “سيد غرياني”، رجل أعمال ومهندس ولديه شركات عدة منها شركة تعمل في صناعة مستلزمات السفن، وشقيقه المهندس والمقاول الشهير في محافظة المنيا محمد غرياني وشهرته “عدوي غرياني”، عضو في مجلس الشورى المصري (البرلمان) عن الحزب الوطني المنحل قبل 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ولدى رجب الغرياني، بحسب وسائل إعلام محلية، ثلاثة أبناء يعملون بجهاز الشرطة منهم ابنه القتيل، وابنته المذيعة التلفزيونية المعروفة آية الغرياني.