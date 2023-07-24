زوجة رجل أعمال مصري وابنته تقاضيان نجله بسبب الميراث

تقدمت زوجة رجل أعمال مصري معروف وابنته بدعوى قضائية ضد نجلها الأكبر بسبب خلاف بينهم حول ميراث رجل الأعمال المتوفي.

وذكر موقع “القاهرة 24”، مساء أمس الأحد، أن زوجة رجل الأعمال أحمد بهجت فتوح وابنته تقدما ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد عمر أحمد بهجت فتوح لاتهامه بالتعدي عليهما ومنعهما من دخول الشركات الخاصة بالراحل أحمد بهجت.

وأوضح البلاغ أنه تم رفع دعاوى ضد عمر أحمد بهجت فتوح وحصلت الزوجة على حكم قضائي بملكية أحد الفنادق، وعند التنفيذ والاستلام قام المشكو في حقه بالتعدي على سور الفندق وهدمه باستخدام بلطجية حسب وصفها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وذكر أن عمر أحمد بهجت تولى رئاسة مجلس إدارة لبعض الشركات عن طريق التصويت، لقدرته على بيع بعض الشركات الخاصة بوالده، وأن بعض عمليات البيع تمت منذ فترة قريبة، وتم رفع قضية وإيقاف عملية بيع الشركات لوجود نزاع على الميراث وتوزيع تركة أحمد بهجت فتوح.

وتوفي رجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت فتوح يوم 21 مايو/أيار 2021 عن عمر ناهز 70 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، ومعاناته من التهاب رئوي بسبب مرضه بالفشل الكلوي عقب نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية بطائرة خاصة لتلقي العلاج في أحد المستشفيات.

وكان أحمد بهجت فتح أنشأ أول تجمع سكنى في مدينة 6 أكتوبر ثم أنشأ أكبر مدنية ملاه في الشرق الأوسط، وقناة دريم؛ أول قناة فضائية خاصة في مصر، وعرف عنه أنه نموذج لرجل الأعمال الناجح، حيث اخترع بوصلة مواقيت الصلاة الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية وحقق نجاحاً علمياً، ثم عاد إلى مصر ليبدأ رحلته العملية الطويلة، وأنشأ عدة مصانع أتاحت عديد من السلع الإلكترونية للمصريين بأسعار في متناول الجميع.