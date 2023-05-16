ظهور نادر لأبرز رجل أعمال مصري سابق

ظهر رجل الأعمال المصري البارز أحمد عز، حديثاً، أمام وسائل الإعلام في حادثة نادرة بعد مرور سنوات على غيابه من المشهد الاقتصادي والسياسي في مصر.

وذكر موقع “القاهرة 24” أنه في “ظهور نادر لأحمد عز في جنازة شقيق محمد أبو العينين”، حرص رجل الأعمال على المشاركة في تشييع جثمان رجل الأعمال أحمد أبو العينين، شقيق وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم الثلاثاء.

وكان أحمد عز من أبرز السياسيين والمشرعين قبل الانتفاضة التي أحيل بعدها الرئيس المصري الراحل جمال مبارك وابناه علاء وجمال وأعضاء بارزون في الحكومة ورجال أعمال مقربون منها للمحاكمة في قضايا فساد، لكن معظمها انتهى بالبراءة أو التصالح.

وعز هو المساهم الرئيسي في شركة حديد عز؛ أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت عز وعسل بالسجن عشر سنوات لكل منهما في القضية في سبتمبر/أيلول 2011 لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي قضت في مارس/آذار 2018 بانقضاء الدعوى. وأكدت تقارير، حينها، أن المحكمة قضت أيضاً برفع اسم أحمد عز من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول كما ألغت أوامر قضائية بمنعه من التصرف في أمواله.

وجاء ذلك بعد أن تصالح عز مع السلطات وسدد 1.70 مليار جنيه (96.8 مليون دولار).

الصورتان من موقع “القاهرة 24”