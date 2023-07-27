أكد تقرير ليل أمس الأربعاء تعرض شركة كندية لعملية احتيال اتهم فيها رجل أعمال مصري شهير يملك شركة مقاولات في مصر وشركة أخرى في مالطا وذلك في صفقة أقنعة طبية مصنوعة في مصر.

وذكر موقع “القاهرة 24” المصري أن رجل الأعمال (أ. ع، 62 سنة) متهم بالتزوير والنصب والاحتيال على شركة كندية متخصصة في المستلزمات الطبية، بزعم تعاقده معها على صفقة توريد أقنعة طبية لها بقيمة 20.5 مليون دولار (نحو 634 مليون جنيه بالسعر الرسمي للدولار أي 30.9 جنيه) والحصول منها على دفعة أولية من الصفقة عن طريق اصطناع أوراق حكومية مصرية مزورة، وادعاؤه بشحن الصفقة بالكامل عن طريق شركته التي تبين أنها موجودة في مالطا وليست في مصر، وتبين عدم توريده أي شحنات خاصة للشركة وأنه نصب واحتال عليها.

وأضاف الموقع الإخباري أنه بحسب نص التحقيقات، أقر عبدالله. ج (كندي الجنسية) وهو مدير العلاقات العامة بالشركة بإبرام الشركة محل عمله تعاقداً مع شركة أخرى على شراء 7 ملايين قناع طبي.

وقال إنه على إثر ذلك أبلغت الشركة الكندية مسؤولي شركته بتوريد المنتجات محل التعاقد من أحد وكلائها داخل مصر، وأرسلت صوراً للأقنعة الطبية المراد التعاقد عليها للزعم بتوافرها، وطالبتها بتحويل مبلغ 1.8 مليون دولار إلى الحساب البنكي الخاص بإحدى الشركات المملوكة لرجل الأعمال المصري المتهم، بحسبانها الشركة وكيلتها.

وأضاف إن الشركة محل عمله نفذت طلبها وأتمت تحويل المبلغ المذكور، وأنه على إثر تأخر وصول الأقنعة الطبية محل التعاقد راسلت الشركة جهة عمله من خلال مديرها رجل الأعمال المصري المتهم وذلك عبر البريد الإلكتروني لاستجلاء الأمر فتعلل الأخير حينئذ ببعض المعوقات الإجرائية لإتمام شحن المنتجات، وأتبع ذلك بإرساله شهادة المنشأ عبر البريد الإلكتروني موهماً مسؤولي شركته بتصديره الأقنعة الطبية فعلياً، وانطلى عليهم أمر صحتها في بادئ الأمر قبل أن يتبينوا لاحقاً عدم صحتها.