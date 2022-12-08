مصر: تفاوت كبير بين سعر الدولار في السوق الرسمية والموازية

اختلاف كبير في مصر بين السعر الرسمي الذي تبيع به البنوك “الدولار الأمريكي” في مقابل الجنيه المصري، وبين السعر في السوق الموازية.

ولا يزال سعر صرف الجنيه يسجل تراجعات بشكل شبه يومي أمام الدولار، مع تردد أنباء عن اتخاذ الحكومة قرارات جديدة بالتعويم، خاصة بعد أن حدد صندوق النقد الدولي السادس عشر من ديسمبر الجاري موعدا لمناقشة الموافقة النهائية على قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار.

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سعر الدولار في البنوك

ارتفع سعر الدولار في مصر في مستهل تعاملات اليوم لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 24.58 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع، مقابل 24.55 جنيه للشراء، و24.62 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

رغم منع الحكومة تداول العملات المختلفة خارج البنوك وشركات الصرافة، إلا أن بعض التجار وأصحاب الأعمال يتجهون إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة بأي سعر حفاظًا على صفقاتهم التجارية وعملائهم.

ويتراوح سعر الدولار اليوم، في السوق السوداء في مصر بأكثر من حركة التداول في البنوك أكثر من 5%، حسب العرض والطلب، وتخطى سعر صرف الدولار الواحد مقابل الجنيه مستويات الـ30 جنيها للدولار.

ووفقا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرغ، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيه للدولار وقرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة في السوق الرسمية.

وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي، متوقعة في الوقت ذاته مزيدًا من الانخفاض خلال الـ 12 شهراً المقبلة.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري 24.54 جنيه للشراء – 24.59 جنيه للبيع

أبوظبي الإسلامي: 24.62 جنيه للشراء – 24.65 جنيه للبيع

المصري الخليجي: 24.62 جنيه للشراء – 24.65 جنيه للبيع

الأهلي الكويتي: 24.61 جنيه للشراء – 24.64 جنيه للبيع

الإسكندرية: 24.59 جنيه للشراء – 24.64 جنيه للبيع

بنك مصر 24.54 جنيه للشراء – 24.59 جنيه للبيع