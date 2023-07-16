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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مصر: التحفظ على أموال أبو هشيمة وشركته

التحفظ على أموال رجل الأعمال المصري أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري ومنعه من التصرف في أمواله

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عبدالله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة
التحفظ على أموال رجل الأعمال المصري عبدالله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة

أكد تقرير مساء اليوم الأحد أن جهات التحقيق في مصر أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المصري عبدالله مصطفى محمد سعد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة للمقاولات والاستثمار العقاري ومنعه من التصرف في أمواله.

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وذكر موقع “القاهرة 24” أن جهات التحقيق خاطبت البنك المركزي المصري بصدور قرار بالتحفظ على أموال أبو هشيمة وشركته. وبدوره خاطب البنك المركزي البنوك في مصر من أجل تنفيذ قرار التحفظ على الأموال ومنعه من التصرف فيها بأي شكل من الأشكال وفقاً لما أمرت به جهات التحقيق.

ويمنع عبد الله أبو هشيمة، بموجب القرار، من التصرف في أمواله الشخصية، سواء كانت أمولًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لهم في البنوك وغيرها، وأموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها بجميع البنوك المصرية.

ولم تذكر التقارير الواردة أسباب القرار.

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