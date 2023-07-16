قرية مصرية تصاب بمرض غريب

أكدت وسائل إعلام مصرية، حديثاً، أن مرضاً غريباً أصاب سكان قرية نجع سند بقرية العليقات في مركز قوص جنوبي محافظة قنا جنوب صعيد مصر.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة في محافظة قنا بعض تفاصيل الاستغاثة المقدمة من قبل مواطنين القرية بوجود مرض لم يتم تحديده يصيب الأهالي وأنه أخذت عينات من المواطنين للتأكد من نوع الإصابة بالإضافة إلى تولي فريق من مديرية الصحة عملية الرش ضد الحشرات والبعوض داخل القرية بالكامل منذ يوم الخميس الماضي بسبب الأقاويل المترددة أن الأعراض انتشرت بسبب انتشار البعوض.

وقال أحد سكان القرية مستغيثاً إن أعراض المرض الغريب ظهرت على أكثر من 250 شخصاً من نجع سند في قرية العليقات وهي عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة فوق الـ 38، وتكسير في العظام ودوخة وصداع، موضحاً أن الظاهرة تستمر لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا يوجد تفسير.

وأضاف أن الأعراض تنتقل من شخص إلى آخر من خلال الحشرات والبعوض وليس من شخص إلى آخر، موضحاً أن المصابين يتعالجون داخل منازلهم بتركيب المحاليل بسبب بعد المسافة بين القرية والمستشفى المركزي والتي تقدر بمسافة 15 كم.

هل المرض هو حمى الضنك؟

قال مصدر في وزارة الصحة والسكان المصرية، بحسب موقع “القاهرة 24” الإلكتروني اليوم الأحد، إنه لا يوجد من الناحية العلمية ما يؤيد أن المرض الذي أصاب أبناء قرية العليقات هو حمى الضنك؛ لأنها تنتقل عن طريق نوع معين من البعوض، والذي لا يتواجد إلا في ظروف بيئية محددة غير متوافرة في المحافظة، كما أن أعراض المرضى لا تشكل نسقاً واحداً.

وأضاف أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات عدوى وترصد وبائي لتقصي الشكوى، وسحب عينات من المرضى وأخرى بيئية لمعرفة أسباب المرض، وجار صدور تقرير بنتائج تحليل العينيات معملياً، موضحاً أنه تم حصر أعداد الحالات المرضية بالقرية وكانت عشرات الحالات، ولم يصلوا إلى 200 مريض بعكس ما تم تداوله.

وقال إن تواجد البعوضة وتكاثرها يكون حول المياه العذبة الراكدة، مشيراً إلى ارتباط تاريخ ظهورها في محافظة البحر الأحمر فقط بمنطقة القصير وسفاجا، لتوافر الظروف البيئية لتكاثرها خلال فترات معينة، واعتماد مواطني تلك المناطق على مياه الخزانات المكشوفة.

وأوضح أن مرض حمى الضنك لا ينتقل من شخص إلى آخر، حيث يشترط انتقاله توافر العائل أي البعوضة، وحال إصابة البعض نتيجة سفرهم إلى سفاجا لقضاء إجازة الصيف، فلا يمكن انتقال العدوى المرضية منهم إلى الآخرين في القرية.

وأكد أنه من خلال عملية التقصي، تبين أن غالبية المرضى بالقرية لم يكن لهم تاريخ سفر أو انتقال خارج القرية مؤخراً، مشيراً إلى استقرار حالتهم الصحية في الوقت الحالي، وتلقي العلاج بالمنزل، عدا حالة واحدة تم نقلهما إلى مستشفى حميات قنا.

وأضاف أن تلك الحالة ظهر عليها أعراض ارتفاع في درجة حرارتها، وتبين بالفحص أنها تعاني من التهاب في مجرى البول، وتلقت الخدمة العلاجية وخرجت من المستشفى، ولم تُشخص بمرض حمى الضنك بحسب ما تداول البعض.