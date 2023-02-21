انطلقت في جدة أولى الجولات التعريفية لنيوم داخل السعودية تحت شعار (اكتشف نيوم)؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات التعريفية مع المستثمرين وكبرى الشركات، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، التي توفرها نيوم، فضلاً عن عرض آخر تطورات الأعمال في مشاريعها سواء المنفذة حاليًّا على أرض الواقع أو المستقبلية في جميع قطاعات الأعمال التابعة لها.

وللتعرف بشكل أفضل وأوضح على مشاريعها وفرصها الاستثمارية، حرصت نيوم في جولتها التعريفية على عرض استراتيجيتها ورؤيتها الهادفة لأن تكون مسرعًا للتقدم البشري، ومركزاً لاستقطاب ألمع العقول في السعودية والعالم، ومحركاً للنمو الاقتصادي، عبر مساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة، من خلال تطويرها عدداً من القطاعات الجديدة، وتوفير آلاف فرص العمل في بيئة تحقق مثالية العيش، وأعلى معايير الاستدامة والحفاظ على موارد الطبيعة، وتحفز على الابتكار وتكون معززة بأحدث التقنيات الإدراكية.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، بحسب بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه “تعكس هذه الجولات واللقاءات مع المستثمرين والشركات المحلية اهتمامنا بالتعريف برؤية نيوم وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق معيشة استثنائية وبيئة أعمال مزدهرة، وإعادة ابتكار مفهوم الاستدامة، وخلق قطاعات اقتصادية واعدة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، إلى جانب اطلاعهم على مستوى التقدم الذي تحرزه المشاريع يوماً بعد يوم”.

وأضاف النصر “تمثل نيوم تجربة عالمية غير مسبوقة تتمحور حول الإنسان، حيث تعد مختبراً حياً لإحداث قفزة نوعية في الصناعات والتقنية والتخطيط الحضري وأنماط المعيشة بما يخدم البشرية ويحقق لها أعلى درجات الرفاهية وجودة الحياة، دون الإضرار بالطبيعة والبيئة، وأي شراكة نوعية في هذا الخصوص تعد فرصة استثمارية وتاريخية ثمينة للمساهمة في صناعة المستقبل الجديد”.

وسلط المسؤولون في نيوم الضوء على آخر تطورات الأعمال في مشاريع نيوم، والتقدم الذي أحرزته على أرض الواقع في مناطقها ومدنها، وأبرز مشاريعها المستقبلية، إلى جانب عرض الفرص المتاحة أمام المستثمرين المحليين في مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع السياحي؛ حيث تسعى نيوم إلى إعادة تعريف مفهوم السياحة المستدامة من خلال مشاريعها مثل “تروجينا” و”سندالة”، حيث ستمثلان نموذجًا فريدًا يجمع بين جمال الطبيعة والتصاميم المذهلة والتقنيات المتقدمة لتكون نيوم وجهة سياحية مستدامة في البحر الأحمر، بما يفتح الآفاق أمام تعاون واسع مع المستثمرين في جدة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لنيوم ريان فايز “تسعى نيوم من خلال هذه اللقاءات إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في مناطق نيوم المختلفة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في إنجاز المشروع الذي نُعوِّل عليه كثيراً لنرى عالماً أكثر ابتكاراً وازدهاراً وتقدماً”، لافتاً إلى أن هناك فرصاً كثيرة لمزيد من الشراكات مع تقدم مراحل العمل في مشاريع نيوم.

وأضاف أن الجولات ستشمل في مرحلة لاحقة هذا العام المنطقة الشرقية والرياض، حيث سيتم عقد لقاءات مع مجتمع المال والأعمال في المنطقتين، وتعريفهم بالفرص النوعية التي تتيحها نيوم للاستثمار في القطاعات المختلفة”.

يذكر أن الجولات التعريفية لنيوم تشهد تفاعلاً وحضوراً كبيراً من مجتمعات المال والأعمال حيث سبق أن حققت نجاحاً واسعاً في العديد من الدول الأوروبية، مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.