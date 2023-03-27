مسلسلات رمضان 2023.. أين يمكن مشاهدتها؟

يتميز شهر رمضان المبارك بالكثافة الانتاجية للمسلسلات والبرامج المرافقة للشهر الكريم بهدف تسلية الصائمين لحين حلول موعد الأفطار أو لمرافقته حتى موعد السحور.

وتتنوع مسلسلات رمضان والبرامج المنتشرة في كافة القنوات العربية من المشرق إلى المغرب ما بين الدرامية والكوميدية والتشوقيةوالتاريخية عدا عن برامج المقالب التي باتت سمة لهذه الفترة من العام وبرامج المسابقات بالاضافة لبرامج الـ”توك شو” الترفيهية.

وفي ما يلي لمحة عن مسلسلات رمضان التي تعرض على الشاشات خلال شهر رمضان المبارك:

مسلسلات رمضان 2023 السورية واللبنانية والمشتركة

بدأت بعض الفضائيات، قبيل أيام من بدء الشهر الكريم بالترويج لمسلسلاتها وبرامجها التي ستعرضها خلال شهر الصيام لجذب انتباه المشاهد العربي ومن قبله شركات ووكالات الإعلانات.

فما هي أبرز الأعمال الدرامية السورية واللبنانية والمشتركة التي سيتم عرضها في موسم رمضان 1444 هـ (رمضان 2023)؟

الزند- ذئب العاصي

يواجه عاصي (النجم تيم حسن) أكبر تحدِ في حياته بعد عودته من الخدمة العسكرية، ليجد نفسه وسط مؤامرات أطرافها شخصيات ذات سلطة في ولاية الشام، قبيل الحرب العالمية الأولى.

المسلسل من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر برقاوي، وبطولة تيم حسن، ودانا مارديني، وأنس طيارة، وفايز قزق، وريهام القصار. ويُعرض على MBC دراما، ومنصة شاهد.

العربجي

“قصة نار وُلدت من رحم الظلم” تدور أحداثها حول “عبدو العربجي” الذي يصارع الحياة بكل ما يملك من قوة في وجه المكائد والجبروت الذي يتعرض له في عملٍ تتعرض معظم شخصياته للظلم، لتختار إما المواجهة وإما الاستسلام.

المسلسل من تأليف عثمان جحى، ومؤيد النابلسي، إخراج سيف السبيعي، وإنتاج غولدن لاين.

بطولة: باسم ياخور، وديمة قندلفت، وميلاد يوسف، ونادين خوري، وفارس ياغي، وتسنيم باشا، وطارق مرعشلي، وشادي الصفدي، ومديحة كنيفاتي، وحلا رجب، وآخرون.

يُعرض على ART وLBC وSBC وlbci ورؤيا.

مربى العز

بعد أن يتم اختطاف أبناء زعماء ثلاث حارات دمشقية في سنة 1900، تبدأ الحقائق بالظهور شيئاً فشيئاً بعد مرور 18 عاماً، لتحدد من سينتصر في معركة محتدمة بين الخير والشر.

المسلسل من تأليف علي معين الصالح، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج MBC

بطولة: محمود نصر، وعباس النوري، وأمل عرفة، وسوزان نجم الدين، وخالد القيش، ونادين تحسين بيك، وآخرون.

يُعرض على MBC دراما، ومنصة شاهد.

زقاق الجن

دراما مشوقة تدور أحداثها عن قاتل متسلسل متخف عن الأعين في حارة دمشقية، يظن أهلها أن الجن هم المسؤولون عن تلك الجرائم.

المسلسل من تأليف محمد العاص، وإخراج تامر إسحاق، وإنتاج MB PRODUCTION.

بطولة: أيمن زيدان، وأمل عرفة، وعبد المنعم عمايري، وشادي زيدان، وصفاء سلطان، وشكران مرتجى، وإمارات رزق، وسعد مينا، ووائل زيدان، وآخرون.

ويعرض على روتانا وLBC والظفرة والشارقة.

حارة القبة 3

في الموسم الثالث من المسلسل يصل صيّاح إلى الحارة محملًا بكثير من الأسرار، تقرر أم العز المواجهة، ويبحث أبو العز عن الثأر، وتدخل “إخلاص” على خط الأحداث.

المسلسل من تأليف: أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج عاج.

يُعرض على قناة رؤيا.

باب الحارة 13

يعود سكان حارة الضبع إلى حارتهم بعد انتهاء الانتداب الفرنسي لتبدأ مرحلة جديدة في حياتهم مع إعلان سوريا دولة مستقلة.

المسلسل من تأليف مروان قاووق، وإخراج منال عمران، وإنتاج قبنض ميديا.

بطولة: نجاح سفكوني، ورضوان عقيلي، وتيسير إدريس، وفاديا خطاب، وعلي اكريم، ونزار أبو حجر، وهدى شعراوي، وسحر فوزي، وقاسم ملحو، وروعة ياسين، وأمانة والي، ورباب كنعان، محمد قنوع، أمية ملص، وآخرون.

ابتسم أيها الجنرال

تدور أحداث المسلسل حول أسرة حاكمة متجبرة مستولية على مقاليد الحكم في البلد، وينشأ فيها صراع بين أخين، أحدهما ورث الرئاسة عن أبيه، ومحور الصراع يتمركز حول السلطة النفوذ في البلد دون مراعاة المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.

المسلسل من تأليف سامر رضوان، وإخراج عروة محمد، وإنتاج Metafora Production.

بطولة: مكسيم خليل، وعبد الحكيم قطيفان، وريم علي، ومازن الناطور، وسوسن أرشيد، وعزة البحرة، وفرح بسيسو، وغطفان غنوم، وآخرون.

يُعرض على تلفزيون سوريا، ومن المتوقع أن يثير جدلاً كجميع مسلسلات الكاتب سامر رضوان وخاصة مسلسل الولادة من الخاصرة.

دوار شمالي

يبدو أن هذا المسلسل لن يرى النور في شهر رمضان الحالي بسبب ما قيل أنه تصفية حسابات يقودها منتجون سوريون متنفذون، نجحوا في دفع الرقابة لمنعه، نتيجة خلافات سابقة مع الشركة المنتجة.

يأخذ المسلسل اسمه من مسار أطول رحلة باص نقل عام (سيرفيس) في دمشق، وتدور أحداثه في حي ماورد الشعبي الذي يحاول رجل فاسد السيطرة عليه نظراً لأهمية موقعه الجغرافي طمعاً بتحويله إلى ثروة عقارية، وحينما يصطدم بصلابة سكانه، يستعين بابن أحد ملّاك الحي الأساسيين لتحقيق غايته بأي ثمن، تدور أحداث العمل خلال ثلاثة فترات زمنية، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وصولاً إلى الحاضر.

من تأليف حازم سليمان، وإخراج عامر فهد، وإنتاج إياد الخزوز I See Media Services .

بطولة: عبد المنعم عمايري، وأمل بوشوشة، وأنس طيارة، ونانسي خوري، وأحمد الأحمد، ومحمد حداقي، وفايز قزق، وهبة نور، وعلي كريّم، ووائل زيدان، وطارق مرعشلي، وجمال العلي، وعبير شمس الدين، ومريم علي، وعلا باشا، ومروة الأطرش، ورنا كرم، وممثلون كثر آخرون.

مقابلة مع السيد آدم- الجزء الثاني

سيعرض الجزء الثاني من المسلسل البوليسي الذي حقق نجاحاً جماهيرياً في جزئه الأول، لتتكشف المزيد من الأسرار، حول قصة الطبيب الشرعي “آدم عبد الحق” الذي يتحول إلى قاتلٍ متسلسل بدافع القصاص ممن قتلوا ابنته، مع بعض تغييرات في قائمة الأبطال، ودخول شخصيات جديدة على خط الأحداث.

المسلسل من تأليف وإخراج فادي سليم، وشارك في الكتابة شادي كيوان، إنتاج Al Ward Pictures.

بطولة: غسان مسعود، ومحمد الأحمد، ورنا شميس، ومصطفى المصطفى، ويزن خليل، وجيانا عنيد، والسدير مسعود، الممثلة المصرية ومنّة فضالي، وآخرون.

الكرزون

تدور أحداثه حول رجل أعمال سوري يستغل حادثة انفجار مرفأ بيروت في سنة 2020 ويختفي عن ابنته المدللة ليلقنها درساً.

المسلسل من تأليف مروان قاووق، وإخراج رشاد كوكش، وإنتاج أفاميا.

بطولة: أسامة الروماني، فراس إبرهيم، ليليا الأطرش، وفاء موصللي، وممثلون كثر آخرون.

يُعرض على منصة وياك.

صبايا فليكس

يعود مسلسل صبايا في موسم جديد (صبايا فليكس) بعد غياب 10 سنوات ليشهد تجدد اللقاء بين نور وميديا بعد تغييرات كبيرة طرأت على حياتهما، وينضم إليهما صبايا من الجيل الجديد، يعملن على إنشاء مشروع مشترك يردن من خلاله تحقيق نقلة نوعية في حياتهن.

المسلسل من تأليف: محمود إدريس، وإخراج فادي وفائي، وإنتاج بانة.

بطولة: ديمة بياعة، وجيني إسبر، وناظلي الرواس، وميرنا شلفون، ونورا العايق، ودوجانة عيسى، وندى برهوم، ولين ضحية، وآخرون.

يُعرض على روتانا و LBC.

قرار وزير

تدور أحداثه حول محامي سابق يتم تعيينه في منصب وزير، ليفاجئ بعد فترة قصيرة بصدور قرار غريب يصعد الأحداث، في سلسلةٍ من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من تأليف وإخراج طارق السواح، وإنتاج قبنض ميديا.

بطولة: جرجس جبارة، وغادة بشور، وريم عبد العزيز، وجيني إسبر، وجمال العلي، وحسين عباس، وآخرون.

مسلسلات رمضان مشتركة لبنانية سورية

النار بالنار

بعد أن تهرب من وطنها الذي مزقته الحرب، تجد المدرسة السورية مريم نفسها عالقة في بيروت، وحيدة ودون أوراق ثبوتية، فيتوجب عليها المكافحة بهدف الاستمرار في مدينة لا تعرفها، تدور أحداث العمل بحارة شعبية، ويغوص في العلاقة الاشكالية بين السوريين واللبنانيين بحلوها ومرها.

المسلسل من تأليف رامي كوسا، وإخراج محمد عبد العزيز، وإنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers .

بطولة: عابد فهد، وكاريس بشار، وجورج خباز، وطارق تميم، وزينة مكي، وطوني عيسى، وآخرون.

يُعرض على دبي والسومرية، و lbci ومنصة شاهد.

للموت 3

تختار ريم وسحر إعادة كتابة حياتهما، والبدء من الصفر، لكن سرعان ما تواجهان ثأرًا جديدًا ينبش ماضٍ لم يدفن أبداً، وذلك مع دخول شخصياتٍ جديدة على خط أحداث العمل في جزئه الثالث.

المسلسل من تأليف ندين جابر، وإخراج فيليب أسمر، وإنتاج Eagle Films Production.

بطولة: ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة‎، وورد الخال، ومهيار خضور، ويامن الحجلي، وآخرون.

يُعرض على MTV ومنصة شاهد.

وأخيراً

تدور أحداث المسلسل حول قصة حب رومانسية بين “خيال” و “وياقوت”، والصراعات التي يخوضانها لأجل حبهما، حيث يحول القدر الأحلام الحلوة إلى كوابيس.

تأليف وإخراج أسامة عبيد الناصر، وإنتاج Cedars Art Production- Sabbah Brothers .

بطولة: نادين نسيب نجيب، وقصي خولي، ومنى واصف، وكميل سلامة، وغابرييل يامين، وآخرون.

يُعرض على MBC دراما، و MBC مصر، ومنصة شاهد.

سفربرلك

من أبرزها سفربرلك الذي يتناول العمل حياة أربعة شبان عرب في اسطنبول يجدون أنفسهم في رحلة ستغير مصيرهم خلال فترة “سفربرلك” الفرمان الذي أصدره السلطان العثماني محمد رشاد عام 1914 لدعوة الرجال من رعايا الدولة العثمانية والبلاد العربية للالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية خلال فترة الحرب العالمية الأولى.

من تأليف مجموعة كتاب، وإخراج الليث حجو، وإنتاج MBC Studios

بطولة: وسام فارس، وأنس طيارة، وبيو شيحان، وعبدالرحمن اليماني، وعابد فهد، وجورج خباز، ومحمد بخش، ومؤيد الثقفي، وخالد يسلم، وميلا الزهراني، وهند محمد، وآخرون.

يُعرض على MBC1، ومنصة شاهد.

ليلة السقوط

تدور أحدث العمل بين العامين 2014 و2017، ويستعرض الظروف المأساوية التي عاشها أهل الموصل خلال سنوات سيطرة تنظيم داعش عليها، وصولاً إلى تحرير المدينة العراقية.

المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج ناجي طعمي، وإنتاج “بلا حدود”.

بطولة: طارق لطفي، وباسم ياخور، وجواد الشكرجي، وصبا مبارك، وكندة حنا، وميلاد يوسف، وآخرون.

يُعرض على: Zagros عربية وروتانا و LBC.

ما هي برامج ومسلسلات قناة أبوظبي وتطبيقها في شهر رمضان؟

أعلنت قناة أبوظبي التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي عن دورتها البرامجية الجديدة لشهر رمضان المبارك والتي تضم باقةً متنوعة من الأعمال الاجتماعية والدرامية والترفيهية بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الخليج والعالم العربي بالإضافة إلى مجموعة من البرامج الدينية والإنسانية والثقافية المتميزة التي تناسب أجواء الشهر الفضيل.

وتقدم قناة أبوظبي وتطبيق ADtv تحت شعار “هل هلالك أبوظبي دارك” مجموعةً متنوعة من المسلسلات والبرامج من بينها 3 مسلسلات و4 برامج من إنتاجات أبوظبي للإعلام الأصلية، هي “قفص مخملي” و”فنطاس” اللذان يعرضان حصرياً على قناة أبوظبي وتطبيق ADtv، بالإضافة إلى المسلسل الخليجي “النكران”، والدراما المصرية “ضرب نار”، وعدد من البرامج الدينية والإنسانية التفاعلية أبرزها “قلبي اطمأن”، و”تدري” و”حديث الإمام الطيب” و”مطبخ حياة”.

قلبي اطمأن

يواصل برنامج “قلبي اطمأن” الذي حقق شهرة واسعة ونسبة متابعة عالية في موسمه السادس تصوير القيم الإنسانية بأبهى أشكالها، حيث يتجول “غيث” في دول مختلفة باحثاً عن المحتاجين والعائلات التي أنهكها الفقر للكشف عن جوانب من واقعهم الأليم وأخلاقهم الطيبة بهدف تقديم الدعم والعون اللازم لهم بفكرة وأسلوب جديدين.

وتنفرد أبوظبي للإعلام بعرض هذا البرنامج الاستثنائي عبر شاشة قناة أبوظبي وتطبيق ADtv لتنقل للمشاهدين أسمى معاني الخير والإنسانية، بما يعكس رسالة دولة الإمارات الرامية إلى تقديم يد العون وتأكيد أهمية التآخي الإنساني وتعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام.

الإمام الطيب

كما تواصل “قناة أبوظبي” وتطبيق ADtv عرض برنامج “الإمام الطيب”، والذي يشارك من خلاله فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، معارفه المتعمقة في علوم الدين والفقه والقضايا المعاصرة مع المشاهدين.

سيكون عشاق الدراما الخليجية على موعدٍ مع ثلاثة أعمال متميزة من إنتاج أبوظبي للإعلام، تصوّر لمحات من حياة المجتمع الخليجي في قوالب درامية وكوميدية شيقة.

قفص مخملي

يروي المسلسل الاجتماعي الكويتي “قفص مخملي” الذي سيعرض حصرياً على قناة أبوظبي وتطبيق ADtv قصة امرأة ثرية تتولى رعاية أبناء شقيقها الراحل بأسلوب صارم يخفي وراءه أسراراً من الماضي والحاضر. ويلعب دور البطولة في هذا المسلسل عدداً من النجوم الخليجين أبرزهم هيا عبدالسلام وفؤاد علي وبدر الشعيبي وميثم بدر وسارة صلاح ورهف العنزي ومرام البلوشي، وهو من تأليف مريم نصير وإخراج علي بدر.

فنطاس

كما تعرض القناة أيضاً حصرياً المسلسل العائلي الكوميدي “فنطاس”، حيث يروي بأسلوب كوميدي قصة موظف أربعيني يواجه بسبب حرصه الشديد على المال مشكلات عديدة ومواقف مضحكة مع عائلته وأصدقائه. المسلسل من بطولة النجوم طارق العلي وخليل الرميثي وشهاب حاجية وميثة محمد وميس كمر ومدحت تيخة، وهو من تأليف ورشة فروغي وعبدالله بالعيس وعيسى أحمد وأحمد فارس وإخراج محمود دوايمه.

النكران

وينضم المسلسل الخليجي “النكران” إلى قائمة العروض المرتقبة على شاشة أبوظبي خلال شهر رمضان المبارك، ليصور قصة قرار أبناء يوسف العراب الحصول على حصصهم من الميراث ورسم طريقهم بأنفسهم وذلك احتجاجاً على أعمال والدهم الخيرية، وتتوالى الأحدث لتكشف عن تغيرات جذرية في مسارات حياة جميع أفراد هذه العائلة. المسلسل من بطولة النجم الكوميدي داوود حسين وباسمة حمادة وأمل محمد وعبد المحسن القفاص وعلي جمعة ومحمد الأنصاري وعبير الجندي وشيلاء شبت، وهو من تأليف محمد جمال وإخراج خالد جمال.

ضرب نار

وسيكون عشاق الحركة والتشويق على موعدٍ مع المسلسل المصري “ضرب نار”، والذي يصور قصة حب وكفاح، تتوالى فيها الأحداث في دوامة من الظلم والمعاناة والمصاعب والمشاعر الصادقة. المسلسل من بطولة النجمة ياسمين عبدالعزيز والنجم أحمد العوضي ورشدي وانتصار وبدرية طلبة وهدى الإتربي وضياء عبدالخالق وإيمان السيد ومصطفى فكري وأحمد عبدالله محمود وتامر نبيل وتيسير عبدالعزيز وتامر مجدي وأحمد صادق. وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج مصطفى فكري.

طاش ما طاش

عاد المسلسل السعودي الأشهر (طاش ما طاش) في موسمه التاسع عشر بعد توقف دام 12 عاماً.

ووصل اسم “طاش ما طاش”، مؤخراً، في قائمة أكثر الكلمات بحثاً في موقع جوجل وفي ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال تقرير إن الجزء القادم سيكون من 20 حلقة فقط بمشاركة نجميه ناصر القصبي وعبد الله السدحان وسيعرض على شاشة إم بي سي، والعمل من إخراج المخرج البحريني محمد القفاس وإنتاج أستوديوهات إم بي سي، وبرعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية.