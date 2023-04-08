أوضح مختص تربوي سعودي آلية المفاضلة لحركة النقل الخارجي بعد أن أعلنت وزارة التعليم السعودية، قبل يومين، عن بدء إجراءات حركة النقل الخارجي لشاغلي #الوظائف_التعليمية للعام الحالي 1444هـ حيث تستقبل الوزارة طلبات النقل يوم الأحد 8 أبريل/نيسان 2023 عبر #نظام_نور.

وقال المختص التربوي عماد الشريف، وفق صحيفة “سبق” الإلكترونية، إنه بحسب عناصر المفاضلة في القواعد التنظيمية، فإنه سيتم منح نقطة عن كل سنة تقديم بحد أقصى 13 نقطة، وسيتم أيضاً منح ربع نقطة عن كل سنة خدمة تعليمية بحد أقصى 10 نقاط، ومنح نقطتين للمكلف بإدارة مدرسة أو إشراف تربوي.

وأضاف “الشريف” أن عناصر المفاضلة تضمنت، أيضاً، منح نقطتين عن كل برنامج تأهيلي قصير المدى من برامج مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، ومنح ثلاث نقاط عن كل برنامج تأهيلي طويل المدى من برامج مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، وهناك خمسة أنواع من الغياب غير محتسب في حركة النقل الخارجي هي إجازة الوضع، والإجازة المرضية عبر منصة صحة، وإجازة عدة وفاة الزوج، وإجازة الأبوة، والإجازة الاضطرارية.

وأكد إتاحة وزارة التعليم التقديم على طلب النقل الخارجي للراغبين والراغبات في ذلك، بإدخال أو إعادة ترتيب جميع الرغبات بما لا يتجاوز 20 رغبة، حيث سيتم تحقيق طلب النقل وفقاً للاحتياج والموازنة بين قطاعات النقل على التخصص.

وأضاف أن إعلان وزارة التعليم عن إجراءات في وقت مبكر وقبل نهاية العام الدراسي بوقت كافٍ، حيث ستعلن نتائج المشمولين والمشمولات بالحركة يوم الخميس 28/ 10 /1444هـ (19/5/2023)، داعياً الله للمتقدمين والمتقدمات على حركة النقل الخارجي للعام الحالي بالتوفيق.

وزارة التعليم تفتح باب النقل الخارجي

أعلنت #وزارة_التعليم، مساء الأربعاء الماضي، عن مواعيد إجراءات #النقل_الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وأوضحت الوزارة أنها ستتيح التقديم على #إجراءات_النقل_الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد 18 /9/ 1444هـ (9/4/2023) على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ (27/4/2023).

وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات #النقل_الخارجي يوم الخميس 28/ 10/ 1444هـ (19/5/2023) كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ (21-25/5/2023) فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، بالإضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ (28/5/2023).

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.