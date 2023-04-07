وزارة التعليم السعودية تفتح باب النقل الخارجي

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وتتيح وزارة التعليم التقديم على إجراءات #النقل_الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ (9/4/2023) على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ (27/4/2023).

وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج #إجراءات_النقل_الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ (19/5/2023) كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ (21-25/5/2023) فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، بالإضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ (28/5/2023).

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.