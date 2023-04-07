. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

وزارة التعليم السعودية تفتح باب النقل الخارجي

وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ

. .. by . ..
وزارة التعليم تعلن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

وتتيح وزارة التعليم التقديم على إجراءات #النقل_الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد المقبل 18 /9/ 1444هـ (9/4/2023) على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ (27/4/2023).

وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج #إجراءات_النقل_الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ (19/5/2023) كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ (21-25/5/2023) فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، بالإضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ (28/5/2023).

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا