محمد هنيدي يسخر من إيلون ماسك والأخير يحظره على تويتر

قرر إيلون ماسك مالك شركة موقع تويتر للتغريدات القصيرة حظر النجم الكوميدي المصري محمد هنيدي من متابعة حسابه الشخصي في الموقع الأزرق بسبب تعليقات سخرت من الملياردير الأمريكي على خلفية الدفع مقابل توثيق حسابات تويتر بالعلامة الزرقاء.

وجاء ذلك بعد سلسلة تغريدات ساخرة غرد بها محمد هنيدي من قرار إيلون ماسك بدفع اشتراك مقابل الحصول على علامة التوثيق الزرقاء في تويتر.

وهو بيترجم التويتة دي عشان يعرف معناها pic.twitter.com/s8sYj5rbpB — Mohamed Henedy ? (@OfficialHenedy) April 23, 2023

ويوم الخميس الماضي، فقدت الحسابات التي كانت تحمل الشارة الزرقاء القديمة هذه العلامة، لدى المستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل الخدمة الجديدة، عملاً بالاستراتيجية التي وضعها إيلون ماسك خلال الشتاء عن طريق فرض اشتراك بقيمة 8 دولارات شهرياً أو 84 دولار سنوياً للتحقق من الحسابات بعلامة التوثيق وتحقيق إيرادات إضافية.

وبعد أن حظر إيلون ماسك محمد هنيدي من متابعة حسابه الشخصي، علق هنيدي مغرداً “إيلون ماسك اتقمص وعملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو (الزرقاء).. ايلون قموصة”.

ويبلغ عدد متابعي النجم محمد هنيدي في تويتر أكثر من 14 مليون متابع، في حين يتابع إيلون ماسك نحو 137 مليون متابع.

وأثار تطبيق قرار الدفع مقابل التوثيق الذي طبقه موقع تويتر، يوم 20 أبريل/نيسان الماضي، امتعاض كثرين حول العالم بعد أن كانت الشارة الزرقاء تعطى مجاناً وتشكل ضمانة لأصالة الحسابات وشهرة أصحابها.