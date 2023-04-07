إيلون ماسك يعيد طائر تويتر الأزرق ويحذف كلب شيبا إينو

أعادت شركة تويتر -المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك– شعارها الشهير الطائر الأزرق بعد أن تم استبداله لبضعة أيام بصورة لرأس كلب بني اللون يرمز لعملة رقمية يدعمها “ماسك” وهو شيبا إينو (shiba inu).

وكان إيلون ماسك؛ صاحب شركة السيارات الكهربائية تيسلا وأغنى أغنياء العالم، غرد ليل الإثنين الماضي بصورة كرتونية تظهر شرطي مرور يتفحص رخصة قيادة تحمل صورة طائر تويتر المعروف، ليوضح السائق الذي يحمل رأس كلب بني للشرطي بأنها صورته القديمة، في إشارة إلى أن عصفور تويتر تطور وأصبح كلباً؛ وهو ما لم يصمد أكثر من أربعة أيام.

ولم يصدر حساب شركة تويتر في موقع تويتر، كعادته، أي توضيح لسبب استعادته الشركة لشعارها الذي لطالما ارتبطت به وميزها عن غيره من مواقع التواصل الاجتماعي المتنافسة.

ولم يحذف إيلون ماسك تغريدته التي أظهر فيها استبدال الطائر بكلب، مع العلم أنه كان منع مشاركتها حين نشرها مساء الإثنين الماضي.