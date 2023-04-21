تتوالي الأخبار السيئة على إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس وصاحب شركة تيسلا للسيارات بعد انفجار صاروخ “ستارشيب” العملاق التابع لـ”سبيس إكس ” والمُخصص للرحلات إلى القمر والمريخ، بعيد انطلاقه من تكساس الخميس في أولى رحلاته المدارية التجريبيةـ فيما هوت أسهم تيسلا لأدنى مستوى هذا العام بمعدل تجاوز 11 بالمئة بعد نتائج ضعيفة لتصل خسائر ماسك إلى 13 مليار دولار في يوم واحد.

لا يشكل انفجار ستارشيب فشلا للشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك ، على اعتبار أن الصاروخ انطلق بنجاح من منصة إطلاقه وانفجر في مرحلة لاحقة مما يمثل أصلا نجاحا كبيرا لـ”سبايس اكس”. وهنأ ماسك فرق العمل في شركته بعد إقلاع الصاروخ، واعدا بإجراء اختبار جديد “في غضون بضعة أشهر”.

تراجع سهم شركة “تسلا” بنحو 11 بالمئة خلال تداولات الخميس، وذلك عقب نتائج فصلية ضعيفة للشركة الشهيرة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

وانخفضت الأرباح الصافية للشركة المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك بنحو 24 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، إذ بلغت الأرباح الصافية للشركة 2.51 مليار دولار.

كما بلغت ربحية سهم تسلا 73 سنتًا، أي أقل بنحو 23 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2022 بحسب سكاي نيوز .

ولم تُعرف حتى الساعة الأسباب التي أدت إلى انفجار “ستارشيب” الذي يرمي إطلاقه أساسا إلى جمع أكبر قدر من البيانات للاستفادة منها في النماذج التالية.