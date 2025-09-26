مبادرات السياحة السعودية تحقق نتائج فورية: ما هي مقنا؟

تعد مقنا تجسيدً لأبرز تطورات قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية الذي يشهد تحولاً هائلاً، مع مشاريع عملاقة وفعاليات كبرى وحملة تسويقية عالمية لجذب الزوار والمستثمرين، وكانت النتائج فورية ومؤثرة لهذه المشاريع. وشهد عام 2024 نمواً قوياً، حيث بلغ عدد السياح المحليين والدوليين الذين زاروا المملكة 116 مليون سائح، بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 2023. وبلغ إجمالي الإنفاق السياحي 284 مليار ريال سعودي (75.7 مليار دولار أمريكي) العام الماضي، مما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 11%. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد السياح الوافدين إلى 30 مليون سائح في عام 2024، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، ساهم المقيمون بشكل كبير في أداء القطاع، حيث بلغ عدد السياح المحليين 86.2 مليون سائح في عام 2024.

خطط السياحة السعودية في نيوم

لتلبية الطلب المتزايد من السياح والزوار، تُلبي نيوم التي تعد وجهةً سياحيةً جديدةً ومتميزة، وتُقدّم العديد من المعالم السياحية والمنتجعات والمشاريع التطويرية الجديدة والمذهلة. أبرزها مشروع “مقنا” الذي أعلنت عنه نيوم. سيتم تطوير هذا المشروع، الذي يمتد على طول 120 كيلومترًا مربعًا على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، مع التركيز بشكل أساسي على أحدث التقنيات، والهندسة المعمارية عالمية المستوى، ووسائل الراحة العصرية للغاية التي تندمج بسلاسة مع الطبيعة. تقع “مقنا” على ساحل خليج العقبة الخلاب، وتضم 12 وجهةً مميزةً ومتميزةً. تتميز كل وجهة بطابعها الفريد، مع عروضها المميزة للمقيمين والضيوف، ومع ذلك ستمتزج هذه الوجهات بسلاسة لتُشكّل وجهةً واحدةً متكاملةً. ستنسجم هذه الوجهات معًا من خلال الحفاظ على النباتات والحيوانات المحلية، والحفاظ عليها، وتجديدها، بالإضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة. سيضم المشروع العديد من الفنادق الفاخرة، ومئات الغرف والأجنحة والشقق الفندقية، بالإضافة إلى وحدات سكنية فاخرة في جميع وجهاته. من المتوقع أن يُسهم هذا المشروع بمبلغ 2.6 مليار ريال سعودي (693 مليون دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030. من الفنادق الجبلية المُجوّفة ومنتجعات الجولف الخاصة، إلى منتجعات العافية المُصمّمة خصيصاً والمنتجعات البيئية الفاخرة، تُعدّ هذه الوجهات من بين أكثر المنتجعات السياحية أناقةً وترقباً في المملكة. تُلقي أريبيان بزنس نظرةً مُعمّقةً على الوجهات الاثنتي عشرة التي تُشكّل أحد أكثر مشاريع التطوير الساحلي حداثةً في العالم. فمن مساكن جبلية منعزلة إلى مسبح لا متناهي يمتد على طول بحيرة، تُحدث مقنا نيوم تحولًا في ساحل البحر الأحمر السعودي

منتجعات مقنا

الموقع:

يمتد المشروع على طول 120 كيلومترًا من ساحل البِكر في شمال غرب المملكة العربية السعودية. الوجهات الـ 12: تتألف “مقنا” من 12 وجهة سياحية ومجتمعًا فريدًا وفاخرًا، صُممت كل منها لتقدم تجربة متكاملة ومميزة. هذه الوجهات هي:

ليجا (Leyja) واحة مذهلة مطُلّة على خليج العقبة . وجهة للاسترخاء وعيش لحظات استثنائية، وتجارب تأسر الحواس. تصميم برؤية مستقبلية، مُحاط بمناظر طبيعية مهيبة. حيث سيحظى الزوّار بتجارب لا تُنسى تتناغم مع الطبيعة. وستمنح ليجا زوّارها الفرصة لتواصل عميق بين الإنسان والطبيعة.

إبيكون (Epicon) يُمكن لضيوف إيبيكون ونزلائه الاستمتاع برحلة غامرة ومفعمة بالحيوية والنشاط. وقد صُممت الوحدات السكنية الفاخرة والفيلات المطلة على الشاطئ لتقدّم مفهوماً جديداً للمعيشة من خلال الابتكارات المتطورة والخدمات ذات المستوى العالمي وتجارب من الطراز الأول، ما يجعل من المنتجع معياراً جديداً لأسلوب الحياة المميزة.

سيرانا (Siranna) “سيرانا”، الوجهة السياحية الجديدة على ساحل خليج العقبة، والتي توفر بيئة مثالية للحياة الفاخرة على الشواطئ، وتجسد التزام نيوم بمبادىء الاستدامة والحفاظ على الطبيعة. وستضم “سيرانا” فندقاً مكوناً من 65 غرفة، بالإضافة إلى 35 وحدة سكنية تتمتع بمزايا حصرية. وتتتميز هذه المرافق السكنية بتصاميم معمارية متدرجة تتكون من أعمدة فريدة، وتتيح إطلالات خلابة ومباشرة من زوايا مختلفة على البحر، حيث تندمج بسلاسة مع الجبال والبيئة الساحلية، ما يمكن الزوار من الاستمتاع بجمال وطبيعة المكان عند وصولهم عبر وسائل النقل المائية.

أوتامو (Utamo) تجمع هذه الوجهة الغامرة، الواقعة في أحد الجبال المهيبة بين الجمال الطبيعي والتقنيات المتطورة لإنشاء مسرح المستقبل. يؤدي منتزه الحديقة المذهل إلى القاعة الكبرى التي ستستضيف تجارب فنية لا تُنسى تأسر الحواس يقدمها نخبة من ألمع الفنانين في العالم.

نورلانا (Norlana) “نورلانا”، المجمع السكني الجديد المصمم على أحدث طراز والمخصص لتجديد النشاط والصحة، كأحدث وجهة ضمن مشروع نيوم. وتتيح “نورلانا” بموقعها على ساحل خليج العقبة، بيئة فريدة من نوعها، في مجمع حصري يستوعب 3000 ساكن، حيث ستوفر لهم معيشة استثنائية مجهزة بأحدث التقنيات، ما يضع معياراً رائداً للحياة الصحية المستدامة.

أكويلم (Aquellum) ستجسّد أكويلم مجتمع المستقبل الرقمي في باطن الأرض. وسيُعزّز هذا العالم الخفي مدفوعاً بخيالٍ لا حدود له، ما يعكس هندسة معمارية مذهلة تتكامل مع الطبيعة. وسيربط بسلاسة أماكن الإقامة الفندقية والشقق ومساحات البيع بالتجزئة ومناطق الترفيه والتسلية ومراكز الابتكار.

زاردون (Zardun) “زاردون”، المنتجع الحصري والملاذ الطبيعي للاسترخاء الذي سيسهم في ترميم البيئة المحيطة به وإعادة الحياة إليها، وبما يدعم جهود نيوم لتطوير السياحة البيئية الفاخرة في المملكة.

زينور (Xaynor) بموقع متميز وسط المناظر الطبيعية الصخرية المُطلّة على ساحل خليج العقبة، يُشكّل زينور مثالاً للرفاهية الاستثنائية. ويقدم معياراً جديداً للنوادي الشاطئية الخاصة ما يجعله ملاذاً مثالياً للاسترخاء والتواصل الاجتماعي في بيئة مذهلة.

الانان (Elanan) يتميز الانان بموقعه على شاطئ خليج العقبة البِكر حيث يتلاقى جمال الجبال بسحر البحر، ويعتمد في جوهره نهجاً مبتكراً يُعزِّز الصحة والاستشفاء ويدمج أحدث التقنيات المتطورة في بيئة فاخرة وراقية ليمنح زوّاره تجارب استرخاء وتأمُّل مثالية.

قيدوري (Gidori)

تريام (Treyam) وجهة ساحلية فاخرة تقع وسط البحيرات الفيروزية الهادئة على خليج العقبة، وتوفر أحدث المرافق؛ لتكون ملاذًا للباحثين عن تجارب الرفاهية والاسترخاء، والاستمتاع بالطبيعة البكر في نيوم.

جاومور (Jaumur):جاومور هي مجتمع سكني فاخر يحيط بمرسى استثنائي لليخوت الفاخرة. ويعتبر أكبر حي فاخر على طول ساحل خليج العقبة حيث سيوفر أعلى مستويات المعيشة وأسلوب حياة عالمي حيوي لأكثر من 6 آلاف ساكن.

من المقرر أن تضم “مقنا” ما مجموعه حوالي 15 فندقًا فاخرًا، تشمل أكثر من 1600 غرفة وجناح وشقة فندقية. كما ستوفر أكثر من 2500 وحدة سكنية راقية، وستستوعب أكثر من 300 ألف نزيل فندقي سنويًا.

النمط والتصميم: يتميز المشروع بتصاميم معمارية مستقبلية على مستوى عالمي تندمج بانسجام مع البيئة الطبيعية المحيطة، وتستخدم أحدث التقنيات المتقدمة لتعزيز الاستدامة.

الاستدامة والحفاظ على البيئة: تضع “مقنا” الاستدامة في صلب أولوياتها، حيث تلتزم بتخصيص 95% من مساحتها البالغة 406 كيلومترات مربعة للطبيعة والحفاظ عليها، بما في ذلك برامج واسعة لإعادة الحياة البرية وتجديد الشعاب المرجانية.

التجارب: تقدم الوجهات مجموعة واسعة من التجارب الفاخرة والمغامرات المستدامة على مدار العام، تشمل أنشطة الغوص والإبحار واستكشاف الحياة البحرية، فضلا عن منتجعات صحية ومراكز للفروسية، وملعب غولف عالمي من 18 حفرة. وهناك أيضا مسارات للمشي وركوب الدراجات، واستكشاف المواقع الطبيعية والتاريخية. وسيساهم المشروع بنحو 2.6 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، وتوفير الآلاف من فرص العمل في قطاعات السياحة والترفيه والضيافة. وتعد “مقنا” نموذجاً جديداً للسياحة الفاخرة والطبيعية، يهدف إلى خلق وجهة عالمية لا مثيل لها توازن بين الرفاهية المبتكرة والحفاظ على جمال الطبيعة البكر لخليج العقبة.