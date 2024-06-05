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نيوم السعودية تكشف عن مشروع “مقنا” العالمي

أكد المهندس نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لنيوم، أن مشروع “مقنا” سيكون وجهة سياحية فريدة تقدم تجارب استثنائية، حيث يضم 15 فندقًا فاخرًا وأكثر من 1600 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 2500 وحدة سكنية راقية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أطلقت السعودية مشروعا ساحليا سياحيا جديدا في منطقة نيوم، حيث أعلن مجلس إدارة نيوم عن مشروع سياحي جديد يحمل اسم “مقنا”، هذا المشروع الذي يتوسط سواحل خليج العقبة، يهدف إلى تنويع العروض السياحية وتعزيز الاستدامة في المنطقة.

يضم “مقنا” 12 وجهة رئيسية تتنوع بين السياحة الطبيعية والترفيهية، من بينها “ليجا” و”إبيكون” و”سيرانا” و”أوتامو” و”نورلانا” وغيرها.

يتميز المشروع بموقعه الفريد وتنوعه البيئي، مما يجعله جهة سياحية عالمية تدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

و أكد الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أن “مقنا” لن يكون مجرد موقع سياحي، بل سيوفر تجارب فريدة لعشاق الترفيه والاستكشاف والابتكار والفنون.

تبرز في “مقنا” تجارب سياحية استثنائية صممت وفقًا لأعلى معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، مما يرتقي بمستوى جودة الحياة في المنطقة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع بنحو 2.6 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، ويوفر فرص عمل تصل إلى 15,000 فرصة عمل في قطاعات السياحة والترفيه والضيافة.

تضم “مقنا” 15 فندقًا فاخرًا، بما يزيد عن 1600 غرفة وجناح وشقة فندقية، وتستوعب أكثر من 300,000 نزيل فندقي سنويًا، بالإضافة إلى أكثر من 2500 وحدة سكنية راقية. وتتميز كل وجهة بخصائص وتجارب مختلفة عن الأخرى، مع التكامل لتشكيل هوية واحدة تعزز التنوع البيولوجي وتحافظ على الطبيعة المحيطة.

“مقنا” يعد بأن يكون واحدًا من أحدث المشاريع الرائدة التي تطورها نيوم، والتي تشمل أيضًا مدينة “ذا لاين” ومدينة “أوكساچون” للصناعات المتقدمة والنظيفة، بالإضافة إلى مشروع “تروجينا” للسياحة الجبلية وجزيرة “سندالة” الفاخرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...