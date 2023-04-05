ماكسيميليانو السعودية، تشارك في البيع والتسويق لمشروعين سكنين

كشفت إدارة شركة ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع في السعودية، والتي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، عن مشاركتها في عمليات بيع وتسويق المشروعين السكنيين، مشروع رواء في ضاحية جوان في الرياض ومشروع ميلاء في ضاحية خيالا في جدة، وذلك في إطار السعي الدؤوب من الشركة الوطنية للإسكان (ذراع الاستثمار لوزارة الإسكان السعودية) لتلبية تطلعات الأسرة السعودية، ولتعزيز المعروض العقاري في مختلف مدن المملكة العربية السعودية، ويوفر المشروعان لمستفيدي برنامج سكني أكثر من 1800 وحدة سكنية في مدينتي الرياض وجدة تتنوع بين الفلل والتاون هاوس، ويضم المشروعان مدارس ودور حضانة ومراكز صحية، ومساجد ومرافق حكومية وخدمات ترفيهية، ومراكز تجارية وحدائق ومساحات خضراء.

هذا وكانت الشركة الوطنية للإسكان قد أطلقت مشروعي «رواء» و«ميلاء» في خطوة تعزز تلبية الطلب الجاري على الإسكان في البلاد لا سيما في المدن الكبرى، حيث يوفر مشروع «رواء» أكثر من 1000 وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 780 ألف متر مربع، ويقع في ضاحية جوان في الرياض، بينما مشروع «ميلاء» تتجاوز مساحته 400 ألف متر مربع ليوفر أكثر من 800 وحدة سكنية، ويقع في ضاحية خيالا بمحافظة جدة.

ومن جانبها قالت المهندسة مروة مراد، المديرة الإدارية في شركة ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع: ” نفخر بكوننا الجهة التي نفذت جميع المواد التسويقية من فيديو وصور ثلاثية الأبعاد لما سيكون عليه مشروع رواء في ضاحية الجوان في الرياض، وكما أشرفنا مباشرة على بيع الوحدات لهذا المشروع، والذي تم عبر مركز مرسية التفاعلي في مشروع رواء، وكما أشرفنا مباشرة على بيع الوحدات لمشروع ميلاء في ضاحية خيالا في جدة من خلال مركز سكني الشامل بجدة، وقد تم بيع أكثر من 90% من الوحدات السكنية للمشروعين خلال فترة قياسية”

وأضافت: ” يتمتع المشروعان السكنيان ببيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق تعززان من جودة الحياة، ويأتي إطلاقهما بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني بالمملكة حيث يُعد المشروعان من ضمن سلسلة المشاريع التي تطرحها الشركة الوطنية للإسكان (ذراع الاستثمار لوزارة الإسكان السعودية)، ويتميز المشروعان بتنوع التصاميم والمساحات المتعددة لتلبية احتياجات الأسر كافة، إضافة لما يتميزان به من أسعار مناسبة وضمانات متعددة، تمتد بعضها إلى 25 سنة. ويعتبر نجاح المشروعان تأكيدًا للدور الريادي الفاعل الذي تعمل الشركة الوطنية للإسكان على تحقيقه بالتعاون مع الشركات المتخصصة لتوفير مزيد من المشاريع، بما يساعد الأُسر على التملك السكني بالاستفادة من برنامج “سكني” حول مناطق السعودية، وتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبي رغبات المواطنين”

وتواصل الشركة الوطنية للإسكان العمل نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 عن طريق إنشاء ضواحٍ سكنية ذات مجتمعات حيوية وبمعايير ترفع من جودة الحياة، في إطار التزامها بزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات التي تناسب المواطنين. وتعتبر الضواحي الكبرى مخططات حضارية نموذجية تهدف إلى المساهمة في مشاريع سكنية ضخمة تضمن فرصاً استثمارية مستمرة مع تطوير أنماط الحياة على الأصعدة الترفيهية والرياضية والثقافية بمفاهيم عصرية.

الجدير ذكره أن ماكسيميليانو لخدمات إدارة تطوير المشاريع تتخذ من من المملكة العربية السعودية مركزاً رئيسياً لها، ولديها فروع في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والبحرين وأستراليا، وجاري العمل على افتتاح فروع جديدة للشركة ضمن الأسواق الاستراتيجية، وتضم الشركة باقةً من أهم الكفاءات ضمن طاقمها الإداري والتنفيذي، وتعمل ماكسيميليانو بشكل وثيق مع الشركة الوطنية للإسكان في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنية للمواطنين السعوديين، وتتعاون الشركة مع مجموعة من مطوري القطاع الخاص ضمن برنامج سكني الخاضع لوزارة الإسكان السعودية، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان.