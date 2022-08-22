شركة سعودية تجمع 375 مليون ريال في جولة استثمارية

كشفت شركة تمارا السعودية عن جمعها 375 مليون ريال في جولة استثمارية (السلسة ب) بقيادة صندوق سنابل للاستثمار المدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، ومشاركة صناديق Coatue، Endeavor Catalyst، شركة Checkout.com وشروق بارتنرز.

وسيدعم تمويل السلسلة (ب) الشركة الناشئة التي تتخذ من السعودية مقراً لها للتوسع في أسواق جديدة، وتقديم خدمات ومنتجات جديدة.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة “رويترز”: “نعتقد أن المنطقة لديها وضع مختلف اليوم عن الوضع العالمي”.ونقل عن الرئيس التنفيذي عبد المجيد السوخان قوله إن “المنطقة مزدهرة مع ارتفاع أسعار النفط”.

وتوفر تمارا التي انطلقت عام 2020 خدمات الشراء والدفع لاحقاً، وأعلنت العام الماضي عن إغلاقها جولة استثمارية (السلسلة أ) قدرها 412 مليون ريال سعودي بقيادة Checkout.com، وسبق أن أعلنت قبل شهرين عن توسعها رسمياً للسوق الإماراتي.

وكشفت تمارا في بيانها ان الطلب المرتفع على خدمات الشراء والدفع لاحقاً في المنطقة ساهم بنمو مستخدميها لأكثر من 3 ملايين، فيما تتوقع تحقيق الربحية في العام المقبل.