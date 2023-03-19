السعودية تكثف الرقابة مع انتعاش حركة الأسواق عشية رمضان

تشهد الأسواق السعودية، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وفرة السلع الغذائية الاستهلاكية والإمدادت التموينية، والمواد المنزلية، والخضار والفاكهة، واللحوم والدواجن والأسماك في عموم المراكز التجارية ومحال التموينات وأسواق النفع العام بالمنطقة.

كما كانت الجهات الرقابية بالإدارات الخدمية حاضرةَ وتواصل مهامها الرقابية بكثافة على المنشات التجارية – التي تشهد إقبالاً وحراكاً لافتاً من المتسوقين بجميع فئاتهم-؛ للتأكد من توافر منتجاتها، والوقوف على سير عملية سلسلة الإمدادات، والتحقق من التزام منافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك وأنظمة صحة البيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددة على توفير جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم، من خلال تعاون الجهات المعنية، والحفاظ على سلامة الجميع .

وتنتعش في هذه الأيام الأسواق والمحلات التجارية في منطقة تبوك ومنطقة الباحة وذلك مع قرب حلول شهر رمضان، حيث تشهد إقبالاً متزايداً من المتسوقين من المواطنين والمقيمين لقضاء احتياجاتهم لاستقبال الشهر الكريم.

وحرصت تلك الأسواق والمحال على توفير المواد الغذائية واحتياجات ومستلزمات المنازل من الأثاث والكماليات.



وتُعد الحركة التجارية التي تشهدها أسواق المنطقة في هذه الأيام مثل مراكز التموينات المتكاملة بكل ما يحتاجه المتسوق وأسواق التمور واللحوم ومنتجات الدقيق هي الحركة الأكبر طيلة أيام العام, ففيها تكتظ أسواق المنطقة بمرتاديها الذين يفدون لها في مختلف الأوقات, لشراء احتياجاتهم اللازمة لاستخدامها في العديد من الأطباق الرمضانية التي تمتاز بها المنطقة، مثل الخبزة والمرق والقرصان والمخاويض والمشاريق التي يصحبها اللبن والسمن والقهوة والقشر، فضلاً عن الأكلات الأخرى ومن بينها السمبوسة والشوربة واللقيمات وكيكة الدخن بالتمر وغيرها.

كما تشهد أسواق المواشي إقبالاً متزايداً من المتسوقين لشراء أنواع المواشي المختلفة مثل الضأن والماعز والبقر والجمال.

ويشهد قطاع الأواني المنزلية انتعاشا كبيرا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وتحرص العديد من الأسر على توفير الجديد من الأدوات المنزلية والأواني لاستقبال شهر رمضان بحلة جديدة استعدادا لموسم الصيام وإعداد الأطباق المختلفة من الأطعمة، ما يجعل تجار الأواني يتفننون في توفير مختلف الأواني ذات الزخارف والرسومات التراثية والإسلامية المرتبطة بالشهر الكريم.

وأوضح لـ”واس” عدد من تجار الأواني المنزلية أنهم يستعدون لتوفير الأواني المنزلية بأشكالها المختلفة بشكل كبير قبل شهر رمضان ،بسبب ازدياد الطلب عليها قبيل شهر رمضان مقارنة بباقي الشهور وخاصة الدلال والقدور والصحون والأطباق والصواني والحافظات المزخرفة برسومات تعبر عن التراث الرمضاني التي تضفي جمالا على المائدة.

فيما أكد عدد من المتسوقين والمتسوقات انهم تعودوا على شراء الأنواع المختلفة من الأواني المنزلي قبل بداية شهر رمضان من كل عام واقتناء الأشكال الجديدة التي تتزين بالرسومات والزخارف الإسلامية والتراثية على الصحون والقدور والفناجين والحافظات وغيرها والمعتاد استخدامها في شهر رمضان الكريم،حيث تقوم كثير من المحلات سنويا بتوفيرها بأشكالها الجميلة المختلفة التي تجذب الزبائن وخاصة النساء،ومؤكدين أنهم يستمتعون بشراء وتجديد الأواني المنزلية في شهر رمضان احتفاء بقدوم الشهر الكريم.